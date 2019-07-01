"Их счастье, что не я президент России": Пригожин на месте Путина "развернул" бы Грузию так, чтобы мало не показалось

Грузинская джазовая певица Нино Катамадзе поддержала антироссийские выступления в Тбилиси. Певица сказала, что президент Владимир Путин её враг и Россия агрессор, хотя до этого 11 лет спокойно выступала в "стране-агрессоре". Слова артистки для Царьграда прокомментировал продюсер Иосиф Пригожин.

Он возмутился тем, что вошло в моду в любых бедах сразу винить президента России Владимира Путина. Продюсер подчеркнул, что судьба человека находится в его собственных руках, и только он сам несет за неё ответственность.

"Лично нам Путин не мешает жить, не мешает работать. Выстройте модель таким образом, чтобы к вам ни один человек не смог прикопаться", - сказал Пригожин в интервью Царьграду.

Он добавил, что Путин занимается защитой границ страны, и это не он устраивал в Тбилиси революцию. По мнению Пригожина, президент России ещё довольно мягко обошёлся с Грузией после всего того, что произошло.