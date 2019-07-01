|
"Их счастье, что не я президент России": Пригожин на месте Путина "развернул" бы Грузию так, чтобы мало не показалось
01 июля 2019, 20:09 • 71 • Политика
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал отказ грузинской певицы Нино Катамадзе выступать в России из-за Путина. "Их счастье, что не я президент. Я бы вообще по-другому всё развернул. Я бы развернул их так, чтобы им мало не показалось", - сказал продюсер.
Грузинская джазовая певица Нино Катамадзе поддержала антироссийские выступления в Тбилиси. Певица сказала, что президент Владимир Путин её враг и Россия агрессор, хотя до этого 11 лет спокойно выступала в "стране-агрессоре". Слова артистки для Царьграда прокомментировал продюсер Иосиф Пригожин.
Он возмутился тем, что вошло в моду в любых бедах сразу винить президента России Владимира Путина. Продюсер подчеркнул, что судьба человека находится в его собственных руках, и только он сам несет за неё ответственность.
Он добавил, что Путин занимается защитой границ страны, и это не он устраивал в Тбилиси революцию. По мнению Пригожина, президент России ещё довольно мягко обошёлся с Грузией после всего того, что произошло.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
71
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 июня 2019, 12:09
|
26 июня 2019, 00:24
|
25 июня 2019, 08:09
|
25 июня 2019, 20:54
|
01 июля 2019, 07:09
|
25 июня 2019, 01:39
|
29 июня 2019, 12:54