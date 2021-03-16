"Их решение – продолжить хаос": Тимошенко готова присягнуть Зеленскому

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о готовности присягнуть президенту Украины Владимиру Зеленского. Она выступила с предложением создания коалиции. "Их решение – продолжить хаос", - говорит она о фракции, которая имеет большинство в украинском парламенте.

"Батькивщина" и "Слуга народа" могут войти в коалицию. С таким предложением Тимошенко обратилась к Зеленскому и его команде. Без этой меры не обойтись, если есть цель вывести страну из экономического тупика.

В эфире телеканала "Украина 24" Юлия Тимошенко отметила, что её страна находится в крайне тяжёлой ситуации во многих сферах: социальной, медицинской экономической. Тогда она и приняла решение об объединении с Зеленским. В противном случае, объяснила политик, Украина пройдёт точку невозврата. В случае тандема получится создать сильное национальное правительство, которое будет принимать сильные решения.

"Это их решение — продолжить этот хаос, безумие и ежедневное принятие решений против национальных интересов или вернуться к возрождению величия Украины, её индустриальной мощи и правильной социальной политики", - произнесла лидер "Батькивщины".

Она предлагает союз не просто так. Главным условием является кардинальная смена стратегии управления Украиной. Её основным направлением станет возрождение целых отраслей.

На данный момент "Слуге народа" в парламенте принадлежат 246 мест. Чтобы принимать решения самостоятельно, без объединений с другими партиями, достаточно голосов 226 членов.

Ранее стало известно, что депутат Александр Дубинский был исключён из партии. С начала года он находится под американскими санкциями. Политик не исключает, что вслед за ним могут уйти из "Слуги народа" ещё около трёх десятков единомышленников. Тогда парламентское большинство партия действующего президента утратит.