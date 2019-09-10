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"Их "западные ценности" - в бомбардировках Югославии": Липовой ответил на заявление главы Пентагона о России
10 сентября 2019, 09:24 • 246 • Политика
Глава Пентагона посоветовал России стать "нормальной страной", призвав Москву "изменить свое поведение". На заявление Марка Эспера отреагировал генерал-майор Сергей Липовой. "Их "западные ценности" мы хорошо увидели в бомбардировках Югославии".
Эспер сообщил также в своем выступлении, что "был бы рад" превращению России в государство, "разделяющее западные ценности" вместе с США и союзниками Вашингтона по НАТО. Пока же, утверждает он, "Россия способствует нестабильности". Председатель президиума "Офицеров России", Герой России генерал-майор Сергей Липовой счел заявление глав Пентагона "элементарно неприличным", о чем рассказал в беседе с Nation News.
Эксперт отметил, что, по мнению американцев, "нормальной" может быть только страна, у которой больше нет "политической субъективности", зато присутствует "слепое исполнение" любой воли Вашингтона.
По его словам, чтобы понять "взгляды" США, достаточно понять, кем они выражают недовольство: Китаем, проводящим собственную политику без оглядки на гнев Вашингтона, Ираном, мешающим американцам взять под свой контроль регион.
Недовольны США и Турцией, посмевшей купить у России С-400, а теперь еще заглядывающейся на истребители Су-35. Были США недовольны и Сирией - в этой стране американцы были готовы снова воплотить ливийский сценарий. Но тут вмешалась неожиданно Россия, которая не только помешала американским планам по захвату Ближнего Востока, но и лишила США Черного и Азовского морей.
Российские министры отреагировали на призыв главы Пентагона Марка Эспера побыть немного "нормальной страной". Шойгу был лаконичен, отметив, что лучше уж Россия побудет "немного ненормальной". Лавров же напомнил о многократном нарушении международного права Штатами, указав на то, что понятия "нормальности" у Вашингтона и Москвы существенно разнятся.
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