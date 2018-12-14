Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Американские сенаторы определили "виноватого" в гибели оппозиционного ...
"У Путина и без этого загруженный график": Эксперт о словах Болтона пр...
Личный Brexit Мэй: Премьер Британии покинула саммит лидеров ЕС
Российского историка не пустили в Латвию из-за "угрозы национальной безопас...
Главная / В мире

"Их "убивают", а они живы": Читателей Bild возмутило интервью с клеймящим Россию Бабченко

14 декабря 2018, 03:39  •  74 • В мире
Немецкое издание Bild выпустило материал о том, что российский журналист, переехавший на Украину, Аркадий Бабченко подал в иск в ЕСПЧ. Ранее Европейский суд по правам человека получил иск Бабченко против Российской Федерации. Однако броский заголовок со слов Бабченко "Путин систематически даёт приказы убить" и собственно публикация читателей Bild возмутила. "Их убивают, а они живы", - саркастично отмечают в Сети пользователи.
Интернет-пользователи призвали редакцию Bild не публиковать фейковые новости. Такая реакция последовала после публикации об Аркадии Бабченко, который, как сообщалось ранее, обратился в ЕСПЧ с иском в отношении РФ.
"Путин систематически даёт приказы убить. Преследуемый журналист подал в суд на Путина", - с таким заголовком появилась публикация на страницах немецкого издания.
В Сети пользователей возмутило, что издание начинает скатываться в сторону "фейк-ньюс". С такой позицией выступил в Twitter комментатор под ником Gunnar Lindemann MdA.
Некоторые пользователи откровенно призвали редакцию забыть про "злодеяния" Путина, Эрдогана.
"Злодеями являются Меркель, Обама, Макрон и т.д. лицемеры НАТО!" – пишет один из блогеров в Twitter.
Некоторых покоробил выбор героя Bild, который в мировой прессе "прославился" своим "убийством" и "воскрешением". В комментариях граждане с иронией пишут, что им "так и хочется верить" человеку, который симулировал свою смерть, чтобы обвинить Россию
"Они убивают, они убивают", и все очень живы. Бабченко был долго не российским журналистом, а украинским клоуном", - говорится в одном из комментариев.
Anklage vor Europa-Gericht - „Putin lässt Kritiker systematisch ermorden“ https://t.co/KotvOqtAH2
— BILD (@BILD) 11 декабря 2018 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

74
Источник
Похожие новости
14 декабря 2018, 00:24
Как по приказу: Еще один задержанный украинский моряк отказался давать показания
13 декабря 2018, 21:09
"Закусывать надо": В Сети дали совет Порошенко, назвавшему три "страха" России
13 декабря 2018, 08:09
"Не дать нас отрезать": Украинский эксперт посоветовал Киеву не упустить контроль над Черным морем

14 декабря 2018, 00:24
"Молчит ЕС. Никто не выходит с плакатами": Гаспарян пристыдил позабывших голодающую Савченко европейцев
14 декабря 2018, 00:24
После Франции и Бельгии «жёлтые жилеты» появились в Польше
13 декабря 2018, 07:54
Море волнуется: в США заявили о потенциальной нехватке моряков в случае военной угрозы
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
12 декабря 2018, 12:39
″Украинским властям поперек горла стояла″: В исчезновении журналистки Бойко в Москве заподозрили СБУ
08 декабря 2018, 14:24
Более двух стран: Болгария рассказала про Керченский инцидент
11 декабря 2018, 03:24
Переговоры в шаге от пропасти
13 декабря 2018, 14:25
Политолог оценил вероятность военной операции Киева в Донбассе
13 декабря 2018, 03:28
Вакарчук должен петь
11 декабря 2018, 04:09
Украина вступит в ЕС. Но только состав будет иной: В Сети появился анекдот дня
12 декабря 2018, 09:24
"Господин Путин, это война": Порошенко не поскупился на громкие заявления для американских СМИ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.