"Их "убивают", а они живы": Читателей Bild возмутило интервью с клеймящим Россию Бабченко

Немецкое издание Bild выпустило материал о том, что российский журналист, переехавший на Украину, Аркадий Бабченко подал в иск в ЕСПЧ. Ранее Европейский суд по правам человека получил иск Бабченко против Российской Федерации. Однако броский заголовок со слов Бабченко "Путин систематически даёт приказы убить" и собственно публикация читателей Bild возмутила. "Их убивают, а они живы", - саркастично отмечают в Сети пользователи.

Интернет-пользователи призвали редакцию Bild не публиковать фейковые новости. Такая реакция последовала после публикации об Аркадии Бабченко, который, как сообщалось ранее, обратился в ЕСПЧ с иском в отношении РФ.

"Путин систематически даёт приказы убить. Преследуемый журналист подал в суд на Путина", - с таким заголовком появилась публикация на страницах немецкого издания.

В Сети пользователей возмутило, что издание начинает скатываться в сторону "фейк-ньюс". С такой позицией выступил в Twitter комментатор под ником Gunnar Lindemann MdA.

Некоторые пользователи откровенно призвали редакцию забыть про "злодеяния" Путина, Эрдогана.

"Злодеями являются Меркель, Обама, Макрон и т.д. лицемеры НАТО!" – пишет один из блогеров в Twitter.

Некоторых покоробил выбор героя Bild, который в мировой прессе "прославился" своим "убийством" и "воскрешением". В комментариях граждане с иронией пишут, что им "так и хочется верить" человеку, который симулировал свою смерть, чтобы обвинить Россию

"Они убивают, они убивают", и все очень живы. Бабченко был долго не российским журналистом, а украинским клоуном", - говорится в одном из комментариев.