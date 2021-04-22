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"Их Путин - фейк": Скабеева поставила диагноз Гордону

22 апреля 2021, 10:45  •  45 • Политика
Ольга Скабеева показала отрывок выступления Дмитрия Гордона на украинском телевидении, в котором он захлёбывается русофобскими высказываниями: "Их Кремль - фейк, их Путин - фейк!". Скабеева поставила журналисту неутешительный диагноз.
Украинский телеведущий Дмитрий Гордон в эфире передачи "Хард с Влащенко" на канале "Украина 24" пошёл во все тяжкие, оценивая русскую вакцину от COVID. Вслед за ведущей Гордон повторил вброс о том, что "Спутник V" - это фейк.
Вслед за этим он начал перечислять остальные русские "фейки": "Их Кремль - фейк, их Путин - фейк..." Да и сама Россия, уверен Гордон, - это "страна-фейк".
"Русофобская истерика выглядит именно так", - лаконично прокомментировала выступление украинского коллеги журналистка Ольга Скабеева в своём Телеграм-канале.
Ранее в интервью Дмитрию Гордону белорусский рэпер Серёга спокойно отреагировал на неожиданную провокацию и объяснил интервьюеру, что в Белоруссии обстановка лучше, чем на Украине.
С напускной трагичностью в голосе, на которую при необходимости способен Дмитрий Гордон, ведущий задал вопрос, не болит ли сердце у Серёги за то, что происходит сейчас в Белоруссии.
Вероятно, Дмитрий Гордон рассчитывал услышать в ответ пламенную речь, обличающую "кровавый диктаторский режим", но нарвался на непонимающий взгляд артиста и спокойный ответ человека, трезво оценивающего ситуацию: "А что происходит на моей Родине сейчас? Я был несколько недель назад в Белоруссии, там чисто, спокойно. Инфраструктура работает. Очень много людей со счастливыми лицами. Там царит мир, порядок. Он там есть".

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