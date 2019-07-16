"Их призывали прийти на место, где их потом убьют и заснимут": Канадский профессор – о том, кто расстреливал на Майдане

Разъяренные толпы протестующих стали нападать на полицию. Так началась революция. "Кто стрелял в протестующих? У вас есть представления об этом?" - такой вопрос задал в своем фильме "В борьбе за Украину" Оливер Стоун.

После того, как началось первое официальное правительственное расследование, следователи сразу обвинили в гибели людей на Майдане спецназ Беркут, Виктора Януковича и помощника президента Путина Владислава Суркова, а также российский спецназ.

Во всех обвинениях не хватало одного: доказательств. И их тщательно собирал профессор Иван Качановский из университета Оттавы в Канаде, который на протяжении пяти лет продолжал расследовать события на Майдане. Он изучал огромное количество аудио и видеофайлов, хронологию стрельбы. И в своем расследовании профессор продвинулся намного дальше, чем все официальные следственные группы вместе взятые.

"Это было совершенно беспрецедентно – то, что было так много телевизионных камер, так много журналистов, которые просто следили за теми убийствами. Практически на всех главных каналах США, Канады, Украины, Германии, Польши и многих других европейских стран, за исключением России, везде это было представлено как доказательство того, что это было в основном убийство со стороны полиции".

По словам Качановского, в течение всего пятилетнего расследования расстрела на Майдане были откровенно проигнорированы самые важные факты, и прежде всего то, что снайперы базировались в зданиях, которые находились под контролем протестующих. Обнаружил профессор и еще более ужасающие факты.

"Я обнаружил видеозапись, снятую бельгийскими журналистами из отеля "Украина". На видео хорошо видно, что они шли к месту резни не сами, их вели двое других протестующих, и очень громко призывали их прийти на это место, где их убьют и заснимут", - рассказал Качановский в беседе с Оливером Стоуном.

Профессор убежден, что никаких причин идти туда у протестующих не было, но их туда позвали специально - для расстрела.

Главный вывод, который был сделан профессором из Канады: все убийства на Майдане были ключевым пунктом разработанного кем-то "плана революции". Все они были спланированы заранее.