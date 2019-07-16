Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Однажды прозвучит тот самый выстрел... Оливер Стоун выдал пугающее пророчество о...
"Ставка на две системы": Военный эксперт объяснил, почему Америка не с...
В США будут убивать ради сохранения "тайн НЛО"? Военные готовы отбиват...
"Ужасно боялась": Ведущая Марченко пожаловалась американцу Стоуну на д...
Главная / В мире

"Их призывали прийти на место, где их потом убьют и заснимут": Канадский профессор – о том, кто расстреливал на Майдане

16 июля 2019, 04:39  •  134 • В мире
20 февраля 2014 года на главной улице Киева произошли страшные события. С самого раннего утра неизвестные стрелки открыли огонь по протестующим и правоохранительным органам. Президент Янукович, подразделение Беркут и спецслужбы безопасности были немедленно обвинены в убийствах. "Их призывали прийти на это место, где потом они были убиты и засняты", - заявил канадский профессор в интервью Оливеру Стоуну.
Разъяренные толпы протестующих стали нападать на полицию. Так началась революция. "Кто стрелял в протестующих? У вас есть представления об этом?" - такой вопрос задал в своем фильме "В борьбе за Украину" Оливер Стоун.
После того, как началось первое официальное правительственное расследование, следователи сразу обвинили в гибели людей на Майдане спецназ Беркут, Виктора Януковича и помощника президента Путина Владислава Суркова, а также российский спецназ.
Во всех обвинениях не хватало одного: доказательств. И их тщательно собирал профессор Иван Качановский из университета Оттавы в Канаде, который на протяжении пяти лет продолжал расследовать события на Майдане. Он изучал огромное количество аудио и видеофайлов, хронологию стрельбы. И в своем расследовании профессор продвинулся намного дальше, чем все официальные следственные группы вместе взятые.
"Это было совершенно беспрецедентно – то, что было так много телевизионных камер, так много журналистов, которые просто следили за теми убийствами. Практически на всех главных каналах США, Канады, Украины, Германии, Польши и многих других европейских стран, за исключением России, везде это было представлено как доказательство того, что это было в основном убийство со стороны полиции".
По словам Качановского, в течение всего пятилетнего расследования расстрела на Майдане были откровенно проигнорированы самые важные факты, и прежде всего то, что снайперы базировались в зданиях, которые находились под контролем протестующих. Обнаружил профессор и еще более ужасающие факты.
"Я обнаружил видеозапись, снятую бельгийскими журналистами из отеля "Украина". На видео хорошо видно, что они шли к месту резни не сами, их вели двое других протестующих, и очень громко призывали их прийти на это место, где их убьют и заснимут", - рассказал Качановский в беседе с Оливером Стоуном.
Профессор убежден, что никаких причин идти туда у протестующих не было, но их туда позвали специально - для расстрела.
Главный вывод, который был сделан профессором из Канады: все убийства на Майдане были ключевым пунктом разработанного кем-то "плана революции". Все они были спланированы заранее.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



134
Источник
Похожие новости
15 июля 2019, 08:54
«Гордыня, обусловленная статусом сверхдержавы»: в США изучили причины неудач американских войск в Афганистане
16 июля 2019, 04:39
"Я сама к нему в посольство ходила и что-то ему носила": Симоньян высмеяла "бомбу" CNN о "русском вмешательстве" Ассанжа
15 июля 2019, 18:39
Условное согласие: президент Ирана заявил о готовности к переговорам с США
16 июля 2019, 04:39
Однажды прозвучит тот самый выстрел... Оливер Стоун выдал пугающее пророчество об Армагеддоне
15 июля 2019, 21:54
«Процесс поставок может завершиться к апрелю 2020-го»: в Турцию прибыли восьмой и девятый самолёты с компонентами С-400
16 июля 2019, 04:39
"Их призывали прийти на место, где их потом убьют и заснимут": Канадский профессор – о том, кто расстреливал на Майдане
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 июля 2019, 02:54
Мария Захарова: На примере моряков мы показали украинскому народу, как его жестоко об...
16 июля 2019, 01:24
Демонизация Путина, Трампа и всех вокруг уже стала приговором для США. Они начали про...
16 июля 2019, 01:24
"Это они всегда хотят на халяву": Украина продлила санкции против России и ...
16 июля 2019, 01:24
Мстили за извинения Путину: Дугин рассказал, кто стоял за попыткой госпереворота в Ту...
16 июля 2019, 01:24
"Вы возвращаетесь в Россию 90-х": Оливер Стоун показал Украине, как Америка...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 июля 2019, 05:39
"Спасите лари": Грузинская экономика затрещала по швам – эксперты списывают на "русский фактор
12 июля 2019, 14:09
Песков рассказал, с чего Путин начал первый телефонный разговор с Зеленским
10 июля 2019, 00:24
Путин рассказал о договоренностях с Обамой по Украине и о ставке Киева на Хиллари Клинтон
11 июля 2019, 04:24
50 дней, полные обещаний: "Остановленная" Зеленским война аукнулась новым взрывом
11 июля 2019, 02:39
Почему Донбасс споткнулся на пороге России
12 июля 2019, 22:39
Норвежцы 3,5 часа не сообщали о взрыве, следили, как умирают русские моряки: Американец о гибели подлодки
11 июля 2019, 20:39
"Когда хванчкары выпито столько...": Грузинская журналистка впала в истерику от интервью с Петром Толстым - видео
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.