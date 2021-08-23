"Их позвала муттер Меркель": Лукашенко обвинил Польшу в пограничном конфликте

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Польшу в создании пограничного конфликта. По словам белорусского президента, мигранты из Афганистана не собирались идти в его страну - "их позвала муттер Меркель".

Ранее польские пограничники вывезли со своей территории на белорусско-польскую границу мигрантов из Афганистана. По словам Лукашенко, таким образом они спровоцировали пограничный конфликт.

По словам Лукашенко, около 50 мигрантов, которых "отловили поляки", сами признались, что шли в Германию, "куда их позвала муттер Меркель".

"И под угрозой оружия, стреляя поверх голов, выдавили их на границу с Беларусью", - сказал он.

При этом Лукашенко отметил, что мигранты, очевидно, шли в Германию - в Белоруссию "они идти не хотят".

"Таким образом, Польша устроила пограничный конфликт на границе, нарушив государственную границу Беларуси", - заявил Лукашенко на саммите ОДКБ.