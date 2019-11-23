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"Их открыла русская студентка": Западные СМИ рассказали о пяти новых островах в Арктике

23 ноября 2019, 13:54  •  23 • В мире
ВМФ России подтвердил появление пяти новых островов, образовавшихся в результате таяния льдов в Северном Ледовитом океане. Ресурс GlacierHub, занимающийся изучением ледников, рассказал, что их случайно открыла петербургская студентка.
Как сообщил источник, острова были обнаружены неподалёку от берегов архипелага Новая Земля. Этот архипелаг, в свою очередь, состоит из двух островов — Южного и Северного, обитаемым является только Южный остров.
Впервые новые островки суши были обнаружены в 2016 году, поясняет GlacierHub. Тогда студентка Государственного университета морского и речного флота имени Адмирала Макарова Марина Мигунова, изучая спутниковые снимки залива Визе, заметила пять новых островов вдоль побережья. Сегодня Мигунова уже является инженером службы океанографических измерений Северного флота ВМФ России, добавляет издание.
Лишь в 2019 году, спустя три года, ВМФ России официально подтвердил существование этих пяти новых островов. Военные выяснили, что эти острова возникли в результате отступления ледников и имеют площадь от 900 до 54 500 квадратных метров.
Этим летом на архипелаг Новая Земля отправилась экспедиция, в которой приняли участие ученые и кинематографисты из Русского географического общества и национального парка "Русская Арктика".

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