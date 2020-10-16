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"Их нельзя считать наёмниками": Пашинян рассказал, кто воюет в Карабахе на армянской стороне

16 октября 2020, 00:45  •  15 • Политика
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, кто воюет в Карабахе на армянской стороне. По его словам, иностранных наёмников там нет. В Ереване рассказали о провале турецких планов в Карабахе и о вовлечении пакистанских военных в конфликт.
Глава армянского правительства отметил, что страна не пользуется услугами иностранных наёмников. Если в Карабахе и есть армяне, не являющиеся военнослужащими, то это представители диаспоры, которые просто приехали поддержать земляков.
Никаких иностранцев нет, чтобы воевали со стороны Нагорного Карабаха. Могут быть некоторые армяне, которые приехали из диаспоры, поддержать соотечественников. Но их нельзя считать наёмниками, - пояснил Пашинян в разговоре с РИА Новости.
Он также подтвердил вовлечённость Турции, которая выступает на стороне Азербайджана. По словам политика, Анкара и Баку рассчитывали взять Карабах молниеносной атакой, однако этот план провалился.
Пашинян подчеркнул, что Турция взялась за Карабах всерьёз. Она использует не только собственные силы, но также привлекла подконтрольных боевиков из Сирии и пакистанский спецназ. О присутствии в районе Карабаха сирийских боевиков ранее также заявлял глава Службы военной разведки РФ Сергей Нарышкин. Турция и Азербайджан все обвинения отрицают.

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