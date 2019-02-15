Советская актриса Ада Роговцева считает, что жителей России нельзя переговорить, поэтому украинцам стоит их сторониться.

Граждане России якобы всегда снисходительно относились к жителем Украины, так как их учили думать, что украинцы являются "вымышленным народом" с "выдуманной речью". С такими провокационными заявлениями выступила народная артистка СССР Ада Роговцева.

"Чтобы там работать, надо было знать их язык. Я его знала без акцента", - заявила он в эфире украинского телеканала ZIK.

Актриса также считает, что жители России много лет считали Крымский полуостров своим и их "нельзя переучить". Поэтому она советует украинцам изолировать себя от русских.