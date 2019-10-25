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"Их не воевать посылают, а наблюдать": Военный эксперт объяснил, зачем Россия перебрасывает в Сирию "подкрепление"

25 октября 2019, 08:24  •  70 • Политика
По данным источников, Россия готовится перебросить в Сирию 276 военных полицейских и 33 единицы техники. Военный эксперт Павел Фельгенгауэр говорит, что ребят набирали в основном на Северном Кавказе, и подчеркивает, что они едут не воевать, а наблюдать.
О переброске "подкреплений" в Сирию сегодня сообщил РИА "Новости" источник в минобороны. Военный эксперт Павел Фельгенгауэр в эфире НСН прокомментировал эту информацию, разъяснив, зачем России нужна военная полиция в Сирии.
По его словам, в ряды такой полиции набирают в основном выходцев с Северного Кавказа, поскольку считается, что лучше направлять в Сирию мусульманский контингент.
"Конечно, в составе военной полиции не только эти представители - есть люди из Поволжья, есть и русские, но в основном выходцы с Северного Кавказа и мусульмане по религии", - сказал Фельгенгауэр.
Он подчеркнул, что это обычные контрактники, которые едут в Сирию с удовольствием - деньги им платят хорошие. Но нужно понимать, отмечает Фельгенгауэр, что они выполняют функцию военной полиции, а не военных.
По словам эксперта, это не первая подобная поездка. Такие отряды формируют специально для Сирии постоянно.
"Они не воюют, не штурмуют города, а участвуют в патрулировании и наблюдении за порядком. Их не воевать посылают, а наблюдать", - заключил собеседник.

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