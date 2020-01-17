"Их надо поставить в "стойло": Пронько жёстко высказался о чиновниках и депутатах, скупающих "золотые паспорта" на Западе

Как политическая, так и экономическая российская элита рекордными темпами скупает так называемые золотые паспорта, позволяющие получить гражданство западных стран. По данным Bloomberg, 60% российских "толстосумов" уже имеют как минимум второе гражданство, говорит ведущий "Сухого остатка" Юрий Пронько.

"Из тех, кто ещё не застраховал себя от нынешней "стабильности", практически половина намерена срочно исправить эту ошибку, купить заветный паспорт и свалить за бугор", - заметил ведущий.

Так, несколько десятков человек с типичными российскими именами и фамилиями, полные тёзки крупных предпринимателей, чиновников и членов "Единой России", в том числе из списка Forbes, обзавелись гражданством Мальты.

"Никакого патриотизма, никакой Родины, просто бизнес, который даёт возможность разбогатеть, а после уехать из России, в лучшем случае - работать здесь "вахтовым методом". Только за один год нашу страну покинуло 7000 долларовых миллионеров. Больше, чем из России, толстосумов уехало лишь из Китая - 15 тысяч граждан. На втором месте Россия. Далее идут Индия и Турция, из которых переехали 5000 и 4000 человек соответственно", - продолжает Пронько.

По его словам, очевидно, что ситуация в России по всем позициям хуже, чем даже в Африке. И по количеству миллионеров, имеющих двойное гражданство, и по тем, кто намерен его получить. По уехавшим Россия уже давно бьёт мировые рекорды, и ситуация усугубляется, считает Пронько.

"Чем больше разговоров из уст чиновников и крупных бизнесменов, тем больше среди них тех, кто обзавёлся недвижимостью за бугром, получил вид на жительство или второе гражданство. Лично для меня очевидно, что российская элита не просто заигралась, имея двойное, а порой и тройное гражданство. Эти деятели стали настоящей угрозой для нашего государства", - подчеркнул ведущий.

Так, в Рунете ходят длинные списки высокопоставленных чиновников и депутатов, и ни один из них не опроверг данные публикации. Более того, известны факты, когда, находясь на госслужбе, отдельные деятели скрывают факт наличия у них иного гражданства.

"Я уже молчу про иностранную недвижимость и виды на жительство. Формально они остаются российскими гражданами, но фактически все их интересы находятся за пределами нашей страны", - сказал Пронько.

Ведущий уверен, что вслед за тотальным запретом для чиновников и депутатов иметь двойное гражданство должен быть введён запрет и на владение зарубежной недвижимостью, в том числе членами семей.

"Кто-то скажет, что это нарушает их права, я так не считаю. Хочешь служить России и её народу за счёт налогоплательщиков - пожалуйста, служи. Хочешь быть, как они говорят, "гражданином мира"? Не вопрос, но не за наш счёт", - поясняет свою позицию Пронько.

В свою очередь заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев ранее заявил, комментируя эту тему, что невозможно верить людям, если любые комедии, любые анекдоты про депутатов обязательно связаны с тем, как они летят в Майями и обсуждают нужды народа.

"Мы мечтаем о России, в которой даже мысли быть не может о том, чтобы люди, которые находятся во власти, которые служат государству, служат самому великому и дорогому, что у нас есть, - России, которую наши предки веками, поколениями строили, наши дети будут ей служить, и чтобы люди в этот момент служили двум матерям", - сказал Малофеев.

Между тем Пронько признался, что ни в одной стране мира не видел подобной элиты, которая образовалась за последние 30 лет в России.

"Эти деятели занимают ключевые должности в политике, бизнесе, средствах массовой информации, как правило, присосавшись к госбюджету, и роскошно живут за счёт российских налогоплательщиков, то есть нас с вами. Они нас учат жизни, при этом в конце недели валят в Британию, Испанию, на Мальту, Кипр и так далее. Они считают себя элитой 1/8 земной суши, но по факту они позор земли российской. Никого не хочу обидеть, но пришло время эту так называемую элиту национализировать, поставить, простите, в "стойло", чтобы они знали своё место. Народ устал от постоянного вранья, от двойных-тройных стандартов. От того, что голубой экран рассказывает одно, а настоящая жизнь в стране - далеко не сахар", - говорит ведущий.

Он уверен, что простые люди в России готовы брать на себя ответственность, а в обществе остро обозначился запрос на реальные перемены.

"Нам не нужны революционные катаклизмы, никто не заинтересован в дестабилизации ситуации, но элита должна чётко осознать, что на ней лежит первостепенная ответственность. Прекратите врать, господа хорошие. Определитесь, где ваша Родина - в России или за её пределами. Хватит распродавать страну, настало время созидания, когда благополучие конкретной российской семьи должно стать основой государственного развития. Не эфемерная макростабильность, а рост благосостояния народа - ключевая цель тех, кто реально служит своему Отечеству, а не скупает "золотые паспорта", чтобы в итоге свалить из России", - резюмировал Пронько.