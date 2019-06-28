"Их место в тюрьме": После шуток из "Газпрома" на Украине готовы наказать руководство "Нафтогаза"

Об этом в интервью РИА Фан заявил депутат Верховной рады Украины Дмитрий Святаш. Напомним, ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер на вопрос о том, что же будет 1 января 2020 года (именно тогда истекает срок контракта о транзите газа через Украину) пошутил – мол, это будет новогодний праздник, а значит, будет весело.

По мнению Святаша, руководители "Нафтогаза" приложили все усилия для того, чтобы воплотить эту шутку в реальность. Поэтому отвечать за последствия они должны.

Как пригрозил украинский депутат, если с российской газовой корпорацией не заключат новый контракт, за это привлекут председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева и директора по развитию бизнеса "Нафтогаз" Юрия Витренко. "Это два преступника. Их место в тюрьме", — уверен Святаш.

"Руководство "Нафтогаза" не должно заниматься политикой. Не нужно подгавкивать Петру Порошенко о том, что Украина будет получать газ из Европы. Не получает Украина газ из Европы. Она получает российский газ по европейским ценам", — констатировал он.