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"Их историческая роль - отбирать нефть": Асад рассказал, чем на самом деле занимаются американцы в Сирии

12 ноября 2019, 01:24  •  95 • В мире
Президент Сирии Башар Асад заявил, что американские военные грабят месторождения нефти. Политик считает, что это нормальная историческая роль США: отбирать у других не только нефть и финансы, но и права.
В интервью "RT" Башар Асад рассказал, чем на самом деле занимаются американские военные в его родной стране. Журналист спросил, правда ли США контрабандно вывозят нефть? Есть информация, что ежемесячно на этом зарабатывают не меньше 30 млн долларов.
Башар Асад подтвердил, что США и Турция - самые надёжные союзники боевиков, которые грабят сирийские месторождения нефти с 2014 года. Официально военные прикрываются тем, что деньги от продажи драгоценного ресурса идут курдам. Но, по сведениям Башара Асада, настоящую прибыль получают США.
Башар Асад привёл недавнее заявление Трампа, что всё дело в деньгах и нефти. Президент считает, что это давно не новость.
"Американцы всегда стремятся так или иначе подвергать другие страны разграблению, отбирая у них не только нефть, деньги и вообще финансовые ресурсы, но и права - как политические, так и все остальные. Такова их историческая роль как минимум со времён окончания Второй мировой войны", - подытожил президент.
По мнению Башара Асада, меняются только методы: США изобретает всё новые и новые формы подавления противника.

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