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"Их ещё грабят, не спешите": В Рунете нашли ответ, почему Украина так и не показала фото разворованных кораблей

28 ноября 2019, 01:09  •  98 • В мире
Неделей ранее Россия передала украинской стороне задержанные после керченской провокации корабли. После в Незалежной вбросили фейк о том, что с возвращённых кораблей унесли унитазы, плафоны... В Сети по этому поводу шутят: когда же Украина всё-таки представит доказательства разграбления?
В Рунете в очередной раз посмеялись над "туалетным скандалом", начатым украинской стороной. Неделю назад Россия передала ранее задержанные после провокации в Керченском проливе суда. После этой новости в Незалежной вбросили фейк, будто корабли были подчистую разграблены: мол, вынесли унитазы и забрали все плафоны.
Российские правоохранители показали видео: корабли отправлялись украинской стороне в целости и сохранности. Опровержений этому Украина не стала давать, впрочем, как и фотографий с якобы разграбленных судов.
В Сети по этому поводу не преминули позлорадствовать.
"А где, кстати, фотографии разграбленных украинских кораблей? До сих пор ни одной не видел", - отметил Spacelordrock.
"Их ещё грабят, не спешите", - пошутил IkeBroslowsky.
"Так фотоаппараты тоже украли", - также добавил Synchronite1.
"Там же, где фотографии российских 10000 танков в Донбассе", - сыронизировала sergeyva72.
"Украинские фотографы проявляют плёнки. Им помогают эстонские фотографы", - смеётся xqAXFexAWh40xC3.
Пользователь Twitter под ником 64_and_rey_ka с сарказмом напомнил, что на возвращённых кораблях по-прежнему имеются надписи "Сделано в СССР". "А поскольку у них декоммунизация, то эти корабли им нужно уничтожить", - констатировал комментатор.
Напомним, Россия передала Украине три корабля 18 ноября. Ранее, 25 ноября 2018 года, они были задержаны после провокации украинских ВМС под Керчью.

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