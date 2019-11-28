"Их ещё грабят, не спешите": В Рунете нашли ответ, почему Украина так и не показала фото разворованных кораблей

В Рунете в очередной раз посмеялись над "туалетным скандалом", начатым украинской стороной. Неделю назад Россия передала ранее задержанные после провокации в Керченском проливе суда. После этой новости в Незалежной вбросили фейк, будто корабли были подчистую разграблены: мол, вынесли унитазы и забрали все плафоны.

Российские правоохранители показали видео: корабли отправлялись украинской стороне в целости и сохранности. Опровержений этому Украина не стала давать, впрочем, как и фотографий с якобы разграбленных судов.

В Сети по этому поводу не преминули позлорадствовать.

"А где, кстати, фотографии разграбленных украинских кораблей? До сих пор ни одной не видел", - отметил Spacelordrock.

"Их ещё грабят, не спешите", - пошутил IkeBroslowsky.

"Так фотоаппараты тоже украли", - также добавил Synchronite1.

"Там же, где фотографии российских 10000 танков в Донбассе", - сыронизировала sergeyva72.

"Украинские фотографы проявляют плёнки. Им помогают эстонские фотографы", - смеётся xqAXFexAWh40xC3.

Пользователь Twitter под ником 64_and_rey_ka с сарказмом напомнил, что на возвращённых кораблях по-прежнему имеются надписи "Сделано в СССР". "А поскольку у них декоммунизация, то эти корабли им нужно уничтожить", - констатировал комментатор.

Напомним, Россия передала Украине три корабля 18 ноября. Ранее, 25 ноября 2018 года, они были задержаны после провокации украинских ВМС под Керчью.