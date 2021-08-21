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"Их допекло": Глава МИД Украины заявил о "мести" России
21 августа 2021, 13:05 • 170 • Политика
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба удивился тому, что его включили в санкционный список России, заявив, что "здесь их совершенно допекло" и это якобы месть ему лично.
Напомним, ранее Россия расширила санкционный список в отношении Украины. В чёрном списке помимо секретаря СНБО Алексея Данилова и главы МИД Незалежной Дмитрия Кулебы оказалось ещё свыше 70 человек.
Данилов ответил на включение себя в санкционный список издёвкой в отношении "русского духа". А вот министр иностранных дел Украины, судя по его посту в Facebook, был весьма удивлён принятым решением.
"Обычно министров иностранных дел санкциями стараются не трогать, чтобы сохранять хоть какой-то канал для диалога, - пояснил он свою точку зрения. - Но здесь их совершенно допекло".
По словам Кулебы, Россия, мол, обещала, что отомстит за "Крымскую платформу" (провокационный форум русофобов, который организует Киев). "И Россия отомстила мне", - пожаловался министр.
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