Полковник в отставке Виктор Литовкин считает, что у украинских нацистов осталось только два выхода, и оба они весьма незавидные. "Их дни сочтены", - уверен эксперт.

Тактические ракеты "Точка-У" ВСУ за последние дни применяли неоднократно. Их цель - это не расположения русских военных частей, не бронетехника "агрессора", а городские районы, где пытаются выжить обычные люди.

По мнению военного обозревателя Виктора Литовкина, такие действия украинских радикалов свидетельствуют об агонии преступного киевского режима. И власти Украины это понимают, а потому напоследок хотят нанести максимальный ущерб собственной стране.

"Они же понимают, что их дни сочтены. Конца всего два: в сырой земле или в тюрьме на долгие годы. Им некуда деваться, судьба предопределена, поэтому пытаются утянуть с собой как можно больше мирных людей, нанести как можно больший ущерб будущей свободной Украине", - приводят слова военного эксперта "Народные новости".

Полковник в отставке объяснил, в чём сейчас главная сложность. Русская армия успешно ведёт разведку: как агентурную и радиолокационную, так и при помощи беспилотников. Удаётся установить размещение пусковых установок "Точка-У". Координаты передаются на командные пункты высокоточного оружия - "Искандеров". Затем наступает этап вычислений: рассчитывается прицел, дальность, доворот. Только после этого производится пуск.

Но всё дело в том, что ВСУ применяют тактику живого щита. Националисты устраивают базы в школах, больницах и на других объектах гражданской инфраструктуры. Виктор Литовкин назвал такие приёмы военным преступлением.