"Их деятельность к честному бизнесу никакого отношения не имеет": Клинцевич о об олигархах, которым надо сказать спасибо

Член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что бизнес, которому, по словам Анатолия Чубайса, население России должно сказать спасибо, еще в начала 1990-х годов создал криминально-коррупционную схему, с помощью которой до сих пор выводит деньги за границу. "Их деятельность к честному бизнесу никакого отношения не имеет", - отметил сенатор.

Заявление Анатолия Чубайса о том, что российское общество должно быть благодарно олигархам за то, что они отстроили страну и наполнили бюджет деньгами, вызвало негативную реакцию не только среди пользователей соцсетей, которые оставляли возмущенные комментарии, но и в Совете Федерации. Сенатор Франц Клинцевич в беседе с корреспондентами информагентства Nation News отметил, что тот бизнес, за который так болеет Чубайс, абсолютно ничего не сделал для того, чтобы вернуть в страну хоть часть денег, вывезенных с помощью криминальных схем.

Политик подчеркнул, что олигархи действительно многое подняли в стране, только это не экономика и культура, как заявил Чубайс, а цены и уровень собственного богатства, вывезенного из страны за рубеж с помощью незаконных схем. Начиная с 1990-х годов бизнес создал криминально-коррупционную схему, которая обворовывала государство и население и обогащала чиновников и олигархов. И некоторые схемы работают до сих пор, потому что их так глубоко вживили в экономику страны с помощью законодательства, что резкое избавление от них "разбалансирует" экономику, подчеркнул сенатор.

"Их деятельность к честному бизнесу никакого отношения не имеет", - заявил Клинцевич, напомнив, что Владимир Путин еще семь лет назад просил их инвестировать деньги в Россию, но никаких инвестиций не последовало.