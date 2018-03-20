"Их больше не будет": В Кении умер последний самец белого носорога

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В Кении в возрасте 45 лет умер последний самец северного белого носорога.

Стало известно о том, что на планете не стало самцов редчайшего белого носорога. Это второе по величине на Земле животное после слона. Сообщается, что теперь на планете осталось лишь две самки этого вида.

"Все мы в заповеднике Ol Pejeta опечалены смертью Судана, - написал в соцсети генеральный директор заповедника Ричард Винь. - Он был отличным представителем своего вида, и мы будем помнить его за работу, которую он проделал".

Винь подчеркнул, что сейчас общественность должна обратить внимание на то, что на Земле есть множество вымирающих видов животных.

Также сотрудники заповедника подчеркнули, что сейчас еще есть надежда на то, что путем искусственного оплодотворения можно будет получить потомство, но шансов не так много.

Отметим, что белый носорог попал под угрозу уничтожения из-за браконьерства в Африке.