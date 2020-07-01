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"Иисус не мог быть чёрным": Пушков ответил на смехотворную провокацию
01 июля 2020, 01:00 • 53 • Политика
Картина с чернокожим Иисусом Христом появилась в британском соборе. "Иисус не мог быть чёрным. Солидарность не может идти против здравого смысла и истории", - прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.
Картина с чернокожим Иисусом Христом появилась на алтаре Сент-Олбанского собора в британском графстве Хартфордшир. Её разместили в знак солидарности с движением Black Lives Matter, пишет британское издание Daily Mail.
Картина представляет собой вариацию на тему знаменитой фрески Леонардо да Винчи "Тайная вечеря". При этом классический образ Иисуса Христа заменён изображением лысого чернокожего мужчины.
Напомним, что на волне погромов, вызванных убийством в США белым полицейским чернокожего подозреваемого, многие компании и организации пошли на различные абсурдные шаги, чтобы избежать обвинений в расизме. Так, ряд косметических фирм отказались от выпуска продукции для осветления кожи, так как это якобы оскорбляет людей с тёмной кожей.
Фото: скриншот Twitter/@EmilyGuerry
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