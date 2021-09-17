"Играют в свою смерть": Жители КНР не смолчали, узнав о соглашении США

США, Великобритания и Австралия создали альянс AUKUS. Узнав об этом, жители Китая не смолчали и высказали, что думают об американской политике. "Играют в свою смерть", - пишут люди.

Новый альянс в области безопасности рассчитан на дипломатическое и военное сотрудничество. В частности, Австралия сможет получить технологии атомных подводных лодок. С помощью таких субмарин у неё появится возможность осуществлять крейсерство в Индо-Тихоокеанском регионе, пишет китайское издание "Хуаньцю шибао".

В статье отмечается, что новое соглашение можно расценивать как международный экспорт атомных технологий. Другими словами, атомные подводные лодки теперь могут приобретать любые страны. По мнению авторов публикации, это усилит региональную напряжённость и конкуренцию между крупными державами. Не исключено, что в мире начнётся "лихорадка атомных подлодок".

У Австралии нет конфликтов с Китаем, так как страны находятся слишком далеко друг от друга. Однако AUKUS вводит Австралию в китайско-американскую стратегическую игру, так как эта страна ведёт проамериканскую политику. Этот "приспешник США", пишут авторы, получит средства для запугивания Китая. Но и КНР накажет Австралию, если та совершит военный промах или совершит провокацию.

Китайские читатели очень живо отреагировали на статью.

"США и Великобритания открывают на рынке ларёк для продажи атомных подводных лодок. Тогда и русские атомные подводные лодки также могут свободно выставляться на рынке. Франция и мы с удовольствием купим", - написал wVqcDF.

"США находятся на уровне первого класса школы. Не вините потом Китай в том, что мы перескочили сразу во второй класс", - считает пользователь с ником Спасение на линии огня.

"Мир точно вступит в эру ядерных террористических атак. Соединённые Штаты крайне эгоистичны и ставят свои интересы выше интересов человечества", - убеждён YOL61P.

"Где бы ни находилась болевая точка США, мы нанесём по ней самый сильный удар. У капиталистического зверя в глазах только деньги, он не обеспокоен проблемами человечества!" -возмутился пользователь Сила пшеницы.

"Договор о нераспространении ядерного оружия" превратился просто в ненужную макулатуру. Теперь мы должны трезво осознать, что США представляют угрозу для всего человечества!" – написал guR6EwU3.

"У американских союзников есть атомные подводные лодки, и у китайских союзников тоже они будут. Пусть американские маньяки войны и дальше действуют по своему усмотрению!" – прокомментировал Лю Чжусяо.