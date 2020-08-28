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"Играть и работать в России не будет": Клинцевич о новой Call of Duty с расстрелом советских солдат
28 августа 2020, 02:30 • 31 • Политика
В Call of Duty дадут расстрелять советских солдат. "Игрушка, где расстреливают советского солдата в период Великой Отечественной войны, играть и работать на территории России не будет. Мы этого не допустим", - пообещал российский сенатор Франц Клинцевич.
В российской версии игры Call of Duty: Black Ops Cold War будет возможность расстрелять советских солдат, следует из материалов компании - издателя игры. Российский сенатор Франц Клинцевич пообещал не допустить попадание такой игры на российский рынок.
Сенатор указал, что подобные вещи в ХХI веке - это ключевые моменты формирования специальных устойчивых психологических стереотипов, которые разрушают историческую память, старое представление об историческом прошлом, о Великой Отечественной войне, о великом подвиге отцов, дедов и прадедов. Допускать подобные вещи ни в коем случае нельзя, подчеркнул Клинцевич.
Напомним, что это уже не первый раз, когда создатели Call of Duty пытаются очернить Россию и СССР. В одной из прошлых частей игры её авторы буквально переписали историю, переложив вину за одно из самых известных американских военных преступлений в Персидском заливе. Речь идёт о "Шоссе смерти" - дороге между Эль-Кувейтом и иракской границей, где в ночь с 26 на 27 февраля 1991 года американская авиация уничтожила тысячи автомобилей и единиц бронетехники, на которых иракская армия отступала прочь из Кувейта.
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