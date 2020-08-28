"Играть и работать в России не будет": Клинцевич о новой Call of Duty с расстрелом советских солдат

В российской версии игры Call of Duty: Black Ops Cold War будет возможность расстрелять советских солдат, следует из материалов компании - издателя игры. Российский сенатор Франц Клинцевич пообещал не допустить попадание такой игры на российский рынок.

Игрушка, где расстреливают советского солдата в период Великой Отечественной войны, играть и работать на территории России не будет. Мы этого не допустим. Я это заявляю как сенатор и член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, - сказал он в интервью Царьграду.

Сенатор указал, что подобные вещи в ХХI веке - это ключевые моменты формирования специальных устойчивых психологических стереотипов, которые разрушают историческую память, старое представление об историческом прошлом, о Великой Отечественной войне, о великом подвиге отцов, дедов и прадедов. Допускать подобные вещи ни в коем случае нельзя, подчеркнул Клинцевич.

Мы плевать хотели на санкции, которые могут быть, на какие-то другие ограничения - на всю эту демагогию в отношении демократии. Сделать так, чтобы наши мальчишки и девчонки онлайн играли в какую-то пусть очень красочную, но крайне натуральную игру, где, выбирая крутого какого-то игрока, они будут бегать по белорусским, украинским и российским, брянским лесам и расстреливать наши советских солдат. Это невозможно, это недопустимо и этого не будет, - подытожил он в интервью Царьграду.

Напомним, что это уже не первый раз, когда создатели Call of Duty пытаются очернить Россию и СССР. В одной из прошлых частей игры её авторы буквально переписали историю, переложив вину за одно из самых известных американских военных преступлений в Персидском заливе. Речь идёт о "Шоссе смерти" - дороге между Эль-Кувейтом и иракской границей, где в ночь с 26 на 27 февраля 1991 года американская авиация уничтожила тысячи автомобилей и единиц бронетехники, на которых иракская армия отступала прочь из Кувейта.