"Играет на опережение": Путин подставил и Байдена, и его команду - политолог

Президент России Владимир Путин подставил и американского коллегу Джо Байдена, и его команду, когда предложил продолжить дискуссию в прямом эфире. "Играет на опережение", - оценил ситуацию политолог.

Владимир Путин считает, что с Джо Байденом пора прекратить "пикироваться заочно". По этой причине российский лидер предложил пообщаться в прямом эфире. Онлайн-беседа, предположил президент РФ, будет интересна не только самим политикам, но и народам России, Соединённых Штатов и многих других стран.

"Путин играет здесь на опережение, удачно была выбрана формула ответа", - считает управляющий партнёр KGD Group, политолог Григорий Добромелов.

Он подчеркнул, что Владимир Путин предложил тот формат, в котором Байден явно более слаб. И несмотря на то, что противник старше, у него меньше политического опыта. Кроме того, российский президент в лучшей интеллектуальной форме.

В случае, если Байден согласится на предложение Путина, то трудно придётся не только ему, но и его команде. В предвыборной кампании модераторы порой подыгрывали сильно не молодому кандидату, но международное общение – дело иное.

"Скорее всего, Байден такого вызова не примет, потому что для него это очень сложный формат", - поделился прогнозом Добромелов в эфире радио Sputnik.