"Игра в поддавки?": Экономист разоблачил торги Грефа и Набиуллиной за цифровой рубль

Кандидат экономических наук Алексей Лапушкин высказался по поводу противостояния Сбера и ЦБ в вопросе цифрового рубля в программе "Царьград. Главное".

Ранее многие эксперты указывали, что, согласно одной из стратегий внедрения цифровой валюты, банки могут лишиться роли посредников и будут просто не нужны клиентам.

Кроме того, аналитики указывали, что с приходом на финансовый рынок цифрового рубля может наметиться отток денежных средств со счетов и депозитов. Таким образом, коммерческие кредитные организации снова рискуют оказаться под ударом.

После того как руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила о соответствующих планах регулятора, выступил и глава Сбера Герман Греф. Он подчеркнул, что госкорпорация, возможно, вскоре выпустит собственную цифровую валюту.

Экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько, обращаясь в эфире к Лапушкину, поинтересовался, действительно ли между ЦБ и Сбербанком сейчас разворачивается настоящее противостояние: сЛибо это игра в поддавки?"

Эксперт в связи с этим припомнил известную русскую народную мудрость: милые бранятся - только тешатся. Он пояснил, что Набиуллина и Греф, а также министр финансов Антон Силуанов и экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс - всё же представители одной команды.