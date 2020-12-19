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"Игра в поддавки?": Экономист разоблачил торги Грефа и Набиуллиной за цифровой рубль
19 декабря 2020, 05:55 • 21 • Политика
Экономист Алексей Лапушкин разоблачил торги Германа Грефа и Эльвиры Набиуллиной за цифровой рубль. На вопрос Юрия Пронько, реальное ли это противостояние или же "игра в поддавки", эксперт привёл русскую народную мудрость: милые бранятся - только тешатся.
Кандидат экономических наук Алексей Лапушкин высказался по поводу противостояния Сбера и ЦБ в вопросе цифрового рубля в программе "Царьград. Главное".
Ранее многие эксперты указывали, что, согласно одной из стратегий внедрения цифровой валюты, банки могут лишиться роли посредников и будут просто не нужны клиентам.
Кроме того, аналитики указывали, что с приходом на финансовый рынок цифрового рубля может наметиться отток денежных средств со счетов и депозитов. Таким образом, коммерческие кредитные организации снова рискуют оказаться под ударом.
После того как руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила о соответствующих планах регулятора, выступил и глава Сбера Герман Греф. Он подчеркнул, что госкорпорация, возможно, вскоре выпустит собственную цифровую валюту.
Экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько, обращаясь в эфире к Лапушкину, поинтересовался, действительно ли между ЦБ и Сбербанком сейчас разворачивается настоящее противостояние: сЛибо это игра в поддавки?"
Эксперт в связи с этим припомнил известную русскую народную мудрость: милые бранятся - только тешатся. Он пояснил, что Набиуллина и Греф, а также министр финансов Антон Силуанов и экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс - всё же представители одной команды.
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