"Игра в кальмара" на льду: Учителей в США прилюдно унизили

Инцидент случился на хоккейном катке в Южной Дакоте. Для учителей устроили "игру", где нужно было бороться за каждый доллар. Одно из условий – выигрыш можно было потратить только на оборудование для классов в школах.

Компания CU Mortgage Direct пожертвовала 5000 долларов в качестве призового фонда. На лёд вывалили груду однодолларовых купюр. Педагогам дали пять минут, чтобы собрать как можно больше денег.

10 учителей встали на колени и стали запихивать купюры под одежду. В это время сидящие на трибунах зрители аплодировали и радостно улюлюкали.

"Учитывая произошедшее за последние пару лет с учителями, мы подумали, что это будет отличным групповым занятием для них", - заявил директор по развитию бизнеса и маркетингу компании-спонсора Райан Кнудсон.

Видео завирусилось в соцсетях. Посмотревшие ролик написали, что это "Игра в кальмара" на льду. Были и те, кто сравнил происходившее на катке с "Голодными играми". Большинство людей посчитали, что такой способ заработка для учителей унизителен.

Репортёр Энни Тодд поинтересовалась у "игроков", на что они собираются потратить деньги. Одни заявили, что хотят купить парты, за которыми во время занятия можно стоять, и качающиеся стулья. Это позволит ученикам иметь возможность чувствовать себя в классах более комфортно. Другие учителя собрались купить камеры, чтобы можно было записывать онлайн-уроки, пишет ArgusLeader.

