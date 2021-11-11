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"Игра с огнём": Рябков выдал замыслы США у берегов Крыма

11 ноября 2021, 13:25  •  203 • Политика
Замглавы МИД России Сергей Рябков считает, что дислокация кораблей ВМС США в Чёрном море - это провокация.
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщил, что Россия готова дать отпор кораблям США в Чёрном море. По его мнению, присутствие флота США - это провокация, попытка испытать нашу страну на прочность.
Он назвал это "игра с огнём".
МИД встревожен ситуаций в Черноморском регионе и задаётся вопросом, что делают корабли США так далеко от места своего базирования. "Никакие объяснения, что всё это ради свободы судоходства, не работают - это игра с огнём, это очередная попытка испытать нас на прочность", - отметил Рябков.
Он также подтвердил, что оборона России надёжна и наша страна готова давать отпор.
В ноябре флагман ВМС США Mount Whitney и танкер John Lenthall вошли в Чёрном море, что объясняется якобы их участием в учебных испытаниях вооружённых сил стран Североатлантического альянса.

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