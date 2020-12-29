"Игра "царь умирает" сыграна: Прогноз Хазина об интриге Путина сбылся, дальше - "мировой шухер"

Президент России Владимир Путин издал указ, который запрещает членам Совета безопасности страны иметь иностранное гражданство и счета за рубежом. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе перечисляются все должности Совбеза России, а также что можно и нельзя делать обладателям этих должностей. Отмечается, что должности в Совете могут иметь только граждане России, не обладающие гражданством или подданством другой страны. Кроме того, запрет распространяется и на другие документы, позволяющие постоянно проживать за пределами России.

Всё это изменения по следам принятых поправок в Конституцию России, которые делают главенствующим российское право. А также утверждают особые требования к чиновникам, которые не должны быть зависимы от зарубежных шефов. Если человек принял решение служить народу, то пусть это будет русский народ. Важный момент: все изменения в законодательной базе вводятся на фоне истеричных публикацией в западной прессе, а также на площадках иноагентов, работающих в России.

Начались публикации с историй о страшной болезни Владимира Путина, которая заставит его сложить с себя полномочия "в самом скором времени", или, например, о бункере российского президента, откуда не выбраться из-за пандемии коронавируса. Сначала пришлось "открыть" бункер - Путин сделал несколько поездок по России, и новости оппонентов перестали быть актуальными. Дальше была большая пресс-конференция Путина по итогам года - после неё странными казались уже публикации о плохом здоровье президента. И на этом фоне сразу вспомнился прогноз экономиста Михаила Хазина, который в эфире Царьграда прямо заявил, что Путин играет в игру "царь умирает".

В чём заключается игра? Всё просто: президенту, мол, плохо, он не понимает, что происходит. Для самого "царя", продолжил Хазин, это совершенно беспроигрышная политика, поэтому в истории она повторялась много раз. Властные группировки на слабость "царя" не могут не отреагировать, их же снизу подталкивают: "слушай, парень, тебя сейчас все переиграют, давай действуй". А на деле это очередная "проверка на вшивость", в ходе которой, предполагает экономист, "много что вскрылось", а какая-то часть элит даже соблазнилась открывающимися "возможностями".

Михаил Хазин отмечал, что игра только начинается. И дальше будет ещё интереснее. Президент и дальше будет интриговать, нацелившись на один результат - подготовку матрицы для уничтожения остатков либерального финансово-экономического блока. Отказавшись от услуг этой части кабмина, можно будет строить экономику России по другим законам. Но в этом случае мы станем ещё более сильными противниками США, и президент Джо Байден вряд ли будет заинтересован в нашем лидерстве. Это значит, что Путину придётся создавать некую альтернативную конструкцию.