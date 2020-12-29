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"Игра "царь умирает" сыграна: Прогноз Хазина об интриге Путина сбылся, дальше - "мировой шухер"

29 декабря 2020, 10:40  •  92 • Политика
Пока оппоненты в странах Запада с упоением обсуждали бункер Путина и страшные болезни президента России, в Кремле продолжали работу по утверждению основ новой Конституции. Сегодня - очередной шаг. Путин запретил членам Совбеза иметь двойное гражданство и счета за рубежом. И тут впору вспомнить прогноз Михаила Хазина об игре "царь умирает", после которой должен начаться "мировой шухер".
Президент России Владимир Путин издал указ, который запрещает членам Совета безопасности страны иметь иностранное гражданство и счета за рубежом. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.
В документе перечисляются все должности Совбеза России, а также что можно и нельзя делать обладателям этих должностей. Отмечается, что должности в Совете могут иметь только граждане России, не обладающие гражданством или подданством другой страны. Кроме того, запрет распространяется и на другие документы, позволяющие постоянно проживать за пределами России.
Всё это изменения по следам принятых поправок в Конституцию России, которые делают главенствующим российское право. А также утверждают особые требования к чиновникам, которые не должны быть зависимы от зарубежных шефов. Если человек принял решение служить народу, то пусть это будет русский народ. Важный момент: все изменения в законодательной базе вводятся на фоне истеричных публикацией в западной прессе, а также на площадках иноагентов, работающих в России.
Начались публикации с историй о страшной болезни Владимира Путина, которая заставит его сложить с себя полномочия "в самом скором времени", или, например, о бункере российского президента, откуда не выбраться из-за пандемии коронавируса. Сначала пришлось "открыть" бункер - Путин сделал несколько поездок по России, и новости оппонентов перестали быть актуальными. Дальше была большая пресс-конференция Путина по итогам года - после неё странными казались уже публикации о плохом здоровье президента. И на этом фоне сразу вспомнился прогноз экономиста Михаила Хазина, который в эфире Царьграда прямо заявил, что Путин играет в игру "царь умирает".
В чём заключается игра? Всё просто: президенту, мол, плохо, он не понимает, что происходит. Для самого "царя", продолжил Хазин, это совершенно беспроигрышная политика, поэтому в истории она повторялась много раз. Властные группировки на слабость "царя" не могут не отреагировать, их же снизу подталкивают: "слушай, парень, тебя сейчас все переиграют, давай действуй". А на деле это очередная "проверка на вшивость", в ходе которой, предполагает экономист, "много что вскрылось", а какая-то часть элит даже соблазнилась открывающимися "возможностями".
Михаил Хазин отмечал, что игра только начинается. И дальше будет ещё интереснее. Президент и дальше будет интриговать, нацелившись на один результат - подготовку матрицы для уничтожения остатков либерального финансово-экономического блока. Отказавшись от услуг этой части кабмина, можно будет строить экономику России по другим законам. Но в этом случае мы станем ещё более сильными противниками США, и президент Джо Байден вряд ли будет заинтересован в нашем лидерстве. Это значит, что Путину придётся создавать некую альтернативную конструкцию.
Я по натуре оптимист. И считаю, что таких перспектив, как сегодня, у России давно не было. Мы можем выйти на устойчивый экономический рост без войны. Однако "мировой шухер" ещё впереди. Они все, может, и будут воевать, скажем, на гражданском уровне, а в это время другие страны будут подписывать торговые соглашения, но уже без США. И это уже демонстрация: всё, ребята, нам скрипач уже не нужен. В российской же реальности ключевой темой станет слом матрицы, а это будет сопровождаться сменой экономической политики на ту, благодаря которой мы сможем обеспечить экономический рост.

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