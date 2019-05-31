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"Игра престолов", или Новая эпоха империй

31 мая 2019, 06:54  •  6 • Аналитика
В игре престолов побеждают или погибают. Третьего не дано.
«Игра престолов»


Мир вступает в эпоху «новых империй». Первые из таких империй – это США и Китай. Новые политико-экономические блоки переходят к политике протекционизма, делят планету на сферы влияния и ведут торговые войны. Начинается «игра престолов». России, чтобы выжить в новой глобальной смуте и новом мировом порядке, необходимо стать самостоятельным концептуальным, идеологическим и экономическим полюсом-«империей».




Концепция управления


Существует две концепции управления глобального уровня значимости. Концепция – это замысел жизнеустройства. Она исходит из общечеловеческих понятий добра и зла. Первая, справедливая нравственная концепция, – замысел жизни людей, человечества в ладу с Законами Мироздания, Природы, с тем, что всегда люди называли Богом, Божьим Промыслом. Это концепция добронравия, Царство Божие (Небесное) на Земле.

Как сказано в Евангелии: «…да будет воля Твоя и на Земле, как на Небе». Или в Коране: «…и пусть будет среди вас община, которая призывает к добру, приказывает одобренное и удерживает от неодобряемого. Эти – счастливы». К этому призывали все великие учителя человечества: Рама, Кришна, Будда, Моисей, Иисус, Мухаммед и др. Эта идея лежит в основании всех мировых религий. Жизнь людей в ладу с Законами Природы, Бога – в основе языческих мифологий практически всех народов мира.

Вторая – несправедливая, безнравственная, порочная концепция. Это замысел жизни людей вопреки Божьему Промыслу. В понятиях христианства – сатанизм. Если взять мифологию вселенной «Звёздных войн» — Тёмная сторона силы.

При безнравственной концепции управления немногие «избранные» господствуют над народными массами. Складывается толпо-«элитарная» модель управления. Есть хозяева «пирамиды», управленческая и военная элита, и толпы «двуногих орудий», рабы-потребители. Где небольшие группы и кланы «избранных» паразитируют над народонаселением, производящими слоями общества. Это рабовладельческий строй – мир господ-рабовладельцев и рабов. Меняются вывески – феодализм, капитализм, марксизм, постиндустриальное, неолиберальное общество, однако по сути всё это рабовладельческий строй.

Кто правит миром


Первыми, кто начал проводить глобализацию, процесс концентрации управления производительными силами общества, было жречество Древнего Египта, Вавилона и других царств Древнего Востока. От них эта концепция была перенята рабовладельцами городов-полисов Древней Греции и Рима. Католический Рим стал «командным пунктом», центром управления складывающейся западной цивилизации, западного проекта порабощения всего человечества. Рим не смог создать «новый мировой порядок», однако сохранил статус одного из концептуально-идеологических центров Запада до наших дней. «Чёрная аристократия» Венеции и Генуи перенесла эту концепцию порабощения человечества в Амстердам и Лондон. При новой вывеске глобальной рабовладельческой цивилизации – капитализме, главными центрами западного проекта стали Лондон и Вашингтон.

На рубеже XX столетия сложился мощный тандем «финансовых домов» (т. н. «финансовый интернационал», «золотая элита») Британии и США. Оба клана мировых паразитов конкурировали, грызли и интриговали друг против друга, тем не менее, быстро шли к слиянию. Наступила эпоха владычества над планетой англо-американского глобального паразита.

Хозяева Запада переходят от прямой работорговли и продажи наркотиков к иной схеме порабощения людей и их эксплуатации – «финансовым пирамидам», торгово-финансовому и кредитному закабалению народов, целых стран и континентов. Разработанная и внедрённая ими кредитно-банковская система (ростовщический ссудный процент) с триумфом порабощает народы Европы, Америки и Азии. Создана всемирная «финансовая пирамида». Банковско-ростовщические монополии Запада порабощают большую часть мира.

Таким образом, была создана самая эффективная паразитарная система глобального грабежа государств, народов и племен. Финансовый империализм. Ничего не производя, кучка ростовщиков, «избранных», присвоила себе практически все финансы планеты, кредитовала производство на условиях доли в нём и управления им. Это была реальная власть над всей планетой. Тогда в рабовладельческую зависимость попала почти вся планета. Кроме русской цивилизации. В России позиции хозяев Запада были слабыми. Только в ходе трёх мировых войн (третья мировая война известна как «холодная») Запад смог сокрушить Россию и сделать её частью-донором своей паразитарной схемы.

После Второй мировой войны схема существует уже в виде нефтедолларовой системы, когда хозяева денег покупают любые ресурсы мира, энергию, знания и умения людей за резаную бумагу. Причём всё было выстроено так хитроумно с идеологической и социальной точки зрения, что подавляющее большинство людей даже и не подозревает, что на каждом уже рабский ошейник и номер, и каждому отведено место в глобальном концлагере. Что на очереди новая вывеска рабовладельческой цивилизации – виртуально-цифровой мир («электронный концлагерь»).

Необходимость «перезагрузки матрицы»



Порочная концепция управления ведёт к падению качества управления, системным ошибкам и сбоям, в итоге к системному кризису. Кризису капитализма. В основе системы – постоянный рост, расширение «жизненного пространства». Паразиту постоянно нужны новые жертвы. Как только наступает предел роста начинается кризис, распад, разрушение системы.

Раньше противоречия сжигали в мировых войнах. Большая война позволяла разрешить противоречия внутри западного проекта, разрушить часть мировой инфраструктуры, чтобы затем её заново отстроить, захватить новые территории и ресурсы. Так, три мировые войны хозяева Запада развязали, чтобы сокрушить Россию, русскую цивилизацию – глобального конкурента, имеющего свою концепцию развития («русский код» — жизнь на основе правды и совести), захватить её ресурсы и энергию.

Разрушение СССР, социалистического лагеря и «освоение» русских богатств позволила Западу выплыть из очередного кризиса, который грозил убить всю западную цивилизацию. США и страны Запада спаслись за счёт уничтожения и ограбления Советского Союза (Великой России). Однако однополярный мир продержался недолго. Начался новые этап кризиса капитализма. Западный порядок упёрся в пределы роста по ресурсам, экологии (угроза биосферной катастрофы) и долгам. Одновременно начался кризис западной цивилизации (США и Западной Европы), постиндустриального, постхристианского и либерального общества. Кризис Глобального Севера и кризис белой расы (её вымирание).

Таким образом, безраздельное господство безнравственной концепции управления привело к ошибкам «элит» в управлении людьми и обществом в целом, чтобы было следствием порочного пути развития всего человечества. Когда хозяева Запада создали рабовладельческо-потребительское общество с лозунгом «бери от жизни всё!» («живём один раз!», «после нас хоть потоп!»). Эта управленческая ошибка вызвала глобальный биосферно-экологический кризис. В построенной хозяевами Запада глобальной цивилизации главенствуют деградационно-паразитические потребности. Это и стало первопричиной глобального кризиса. Кризиса-матрёшки, где в одно сливаются экологический кризис, угроза глобальной катастрофы; кризис человечества – его духовно-моральная, интеллектуальная и физическая деградация, инволюция-упрощение; кризис глобального Севера и Юга, их противостояние; кризис библейской и коранической цивилизаций, культур; кризис и вымирание белой расы (включая русский народ); кризис западной цивилизации; кризис капитализма, финансово-экономический кризис; кризис США и Западной Европы; закат эпохи либерализма.

Хозяева Запада, глобальная мафия всё это осознаёт и пытается снизить ошибки управления, в принципе не отказываясь от несправедливой концепции и рабовладельческой модели. Они пытаются «перезагрузить матрицу». То есть сохранить господство порочного замысла жизнеустройства и создать «новый мировой порядок», который будет новой рабовладельческой цивилизацией (уже на базе цифровизации).
Украина, которая сбрасывает шкуру


В основе планов глобальной мафии: 1) сокращение ресурсов планеты за счёт сокращения народонаселения до 2—3 млрд. человек (при радикальном сценарии — до 1 млрд или нескольких сотен миллионов человек) путем войн, конфликтов, революций, восстаний, межнациональной, религиозной и межплеменной резни, различных «управляемых катастроф», голода, болезней, наркотиков, алкоголя, абортов, «планирования семьи», активной пропаганды разного рода извращений, массового отказа людей от создания семей, деторождения, погружения в виртуально-цифровой морок и т. д.;

2) у оставшейся части человечества будут резко сокращен уровень потребления. В частности, на Западе последние десятилетия идёт сокращение среднего класса, в России после развала СССР сильно просели капиталовложения в будущее (наука, образование, здравоохранение, соцзащита и пр.). При этом сверхпотребление, паразитические потребности «избранных» сохраняются;

3) оставшиеся и высвободившиеся ресурсы перераспределяются в пользу глобальной «элиты»; часть запасов будут законсервированы;

4) путем сокращения населения Земли, потребления и уменьшения производства будет восстановлена (хотя бы частично) биосфера планеты. Исключена возможность глобальной экологической катастрофы. В этом же направлении идёт работа по сокращению арсеналов оружия массового уничтожения, в первую очередь в России и странах, которые Запад считает враждебными (Сирия, Северная Корея, Иран).

Как хозяева Запада начали четвёртую мировую войну


Однако делается это всё не для блага всего человечества, а для сохранения господства порочной концепции управления и благополучия хозяев западного проекта. Для «перезагрузки матрицы», создания глобальной неорабовладельческой цивилизации хозяева Запада развязывают новую мировую войну.

В условиях наличия мощных ядерных арсеналов у США, России, Китая и других стран классическая война индустриальных гигантов с ударами бронетанковых, механизированных и мотострелковых армад (по примеру, Второй мировой войны), невозможна. Такой сценарий ушёл в область фантастики. Поэтому на Западе таких армий, кроме США, ни у кого уже и нет. Новая мировая война – это война цивилизаций, идей, информации, исторических мифов, это гибридная (иррегулярная) война.

Но это не говорит о том, что глобальная мафия вообще отказалась от войны. Слабых по-прежнему бьют. Силовой приоритет используют для решения стратегических и экономических задач, для захвата ресурсов и устранения неугодных лидеров. Первым крупным подготовительным мероприятием к новой большой войне стал разгром Югославии в 1999 году. В 2001 году западные спецслужбы устраивают мощную провокацию – террористические акты 11 сентября.

Это позволяет Западу начать войну с «мировым терроризмом»: 1) внутри США выделяются дополнительные ресурсы спецслужбам, силовым структурам, усиливается цензура, слежка за гражданами, то есть складываются основы тоталитарного, фашистского режима;

2) война в Афганистане – США с союзниками оккупируют Афганистан в 2001 году. Война продолжается до настоящего времени. В итоге десятки тысяч людей погибли, сотни тысяч стали беженцами. США получили стратегический плацдарм в Центральной Азии, получив возможность оказывать давление на Пакистан, Индию, Иран, Китай, республики Средней Азии и Россию. Афганистан стал одной из «зон инферно», «воронкой хаоса» на планете, распространяя различные негативные факторы по Евразии (наркотики, оружие, радикальный ислам, архаизацию, работорговлю и т. д.). Англосаксонские спецслужбы, глобальная мафия создала «мировую фабрику героина», контролируя также каналы транзита по всей Евразии. С одной стороны, это огромные прибыли глобальной мафии, с другой — наркотизация миллионов, десятков миллионов человек, их духовное, интеллектуальное и физическое уничтожение.
F-35 против Су-57. Сравнение с турецким акцентом


3) Оккупация Ирака в 2003 году, которая продолжалась до 2011 года. Сотни тысяч человек погибли и стали беженцами. Западники спровоцировали гражданскую войну, столкнув шиитов с суннитами, мусульман с другими конфессиями, поддержав сепаратизм курдов. В итоге хозяева Запада создали ещё одну «зону инферно». Подготовили плацдарм для создания «Халифата» и начала активной фазы четвёртой мировой войны, начавшейся в 2013 году. При этом хозяева Запада отлично поживились на разграблении Ирака, в том числе в деле расхищения мировых исторических, культурных ценностей древних культур и цивилизаций.

Ещё одной подготовительной операцией по погружению Евразии в управляемый хаос большой войны стала серия «цветных революций» в Югославии (2000 год), Грузии (2003—2004 гг.), Украине (2004 год), Киргизии (2005 год). В этом же направлении была организована «арабская весна»: революции в Тунисе, в Египте и в Йемене; гражданские войны в Ливии, Сирии, Ираке и Йемене, что привело к созданию ближневосточного фронта мировой войны.

Продолжение следует…
Самсонов Александр

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