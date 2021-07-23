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"Игра не завершилась": Глава МИД Украины пообещал добить "Северный поток - 2" за "серию пенальти"

23 июля 2021, 01:15  •  86 • Политика
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибегнул к футбольным аллюзиям, пообещав добить газопровод "Северный поток - 2" за оставшееся время и "серию пенальти". "Игра не завершилась", - отметил чиновник.
Министр иностранных дел Украины отказался признавать поражение Украины в битве против "Северного потока - 2" даже после того, как США и Германия заключили сделку. Он снова заявил, что у Киева есть вопросы к западным партнёрам.
Вчера игра не завершилась, она была переведена в овертайм. У нас есть ещё два тайма и серия пенальти для того, чтобы максимально защитить Украину, - отметил Кулеба, выступая на брифинге.
Речь, вероятнее всего, идёт о намерении Киева уточнить условия сделки, чтобы более чётко прописать в ней гарантии сохранения транзита газа, которые должна получить Украина. Пока что в документе используются в основном общие слова о том, что Россия не должна использовать газ "как оружие". И что Германия будет добиваться продления транзита газа после завершения нынешнего контракта.
В Киеве уже обратили внимание, что в сделке не оговаривается объём транзита, который Россия должна перекачивать через Украину после запуска СП-2. Некоторые эксперты полагают, что эта лазейка даёт Москве возможность перекачивать столь малый объём газа, что доходы от транзита не будут даже покрывать обслуживание украинской ГТС. И Киеву самому станет невыгодно оказывать услуги транзита.

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