"Игра не завершилась": Глава МИД Украины пообещал добить "Северный поток - 2" за "серию пенальти"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибегнул к футбольным аллюзиям, пообещав добить газопровод "Северный поток - 2" за оставшееся время и "серию пенальти". "Игра не завершилась", - отметил чиновник.

Министр иностранных дел Украины отказался признавать поражение Украины в битве против "Северного потока - 2" даже после того, как США и Германия заключили сделку. Он снова заявил, что у Киева есть вопросы к западным партнёрам.

Вчера игра не завершилась, она была переведена в овертайм. У нас есть ещё два тайма и серия пенальти для того, чтобы максимально защитить Украину, - отметил Кулеба, выступая на брифинге.

Речь, вероятнее всего, идёт о намерении Киева уточнить условия сделки, чтобы более чётко прописать в ней гарантии сохранения транзита газа, которые должна получить Украина. Пока что в документе используются в основном общие слова о том, что Россия не должна использовать газ "как оружие". И что Германия будет добиваться продления транзита газа после завершения нынешнего контракта.

В Киеве уже обратили внимание, что в сделке не оговаривается объём транзита, который Россия должна перекачивать через Украину после запуска СП-2. Некоторые эксперты полагают, что эта лазейка даёт Москве возможность перекачивать столь малый объём газа, что доходы от транзита не будут даже покрывать обслуживание украинской ГТС. И Киеву самому станет невыгодно оказывать услуги транзита.