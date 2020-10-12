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"Игра на чувствах народов": Конфликт в Нагорном Карабахе подогрели новыми авиаударами
12 октября 2020, 09:40 • 150 • Политика
Азербайджан заявил о новых авиаударах по артполку Армении, отметив, что противник понёс большие потери. Между тем официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что для России важна стабильность как Армении, так и Азербайджана, и Москва категорически против "игры на чувствах народов".
Азербайджанские ВВС нанесли новые авиаудары по армянскому артполку. Об этом говорится в официальном заявлении Минобороны Азербайджана. В ведомстве подчеркнули, что сторона противника понесла большие потери.
Ранее Азербайджан заявил о девяти погибших при обстреле Гянджи (второй по величине город в стране). Со своей стороны армянские власти и правительство Нагорного Карабаха отрицают обстрелы города.
Накануне в Москве были проведены переговоры между Баку и Ереваном, посредником в которых выступил глава российского МИД Сергей Лавров. Стороны договорились о прекращении огня с 10 октября, однако сегодняшние авиаудары продолжают подогревать конфликт.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя ситуацию, заявила, что для России важна стабильность как Армении, так и Азербайджана, при этом Москва не намерена забывать и о своих национальных интересах.
Захарова подчеркнула, что Россия не позволит вести "игру на чувствах народов" других стран и не будет заниматься пустой риторикой.
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