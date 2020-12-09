"Игнорируют суверенитет и границы": Москва обеспокоена попытками создать общеалбанское пространство

Об этом во вторник заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала меморандум о создании конгресса албанонаселённых муниципалитетов, который подписан в Тиране 27 ноября.

Официально причиной названо стремление развивать сотрудничество на уровне местного самоуправления. Однако на практике попытка сформировать общеалбанское пространство может привести к обострению ситуации в регионе.

На деле же речь идёт о попытке исподволь сформировать "общеалбанское пространство" вне правовых реалий, игнорируя суверенитет и границы международно признанных государств, - пояснила Захарова.

Официальный представитель МИД добавил, что эти шаги выглядят цинично, учитывая, что власти Косова много лет игнорировали взятые на себя обязательства по формированию сообщества сербских муниципалитетов. При этом Захарова отметила, что ЕС никак не повлиял на Приштину. Также она подчеркнула, что достичь окончательного мира и понимания на Балканах можно только в том случае, если соблюдать резолюцию ООН, которая требует уважать суверенитет всех государств на Балканах.