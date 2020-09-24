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"Игнорировать нельзя": Сенатору Климову пригрозили убийством с Украины

24 сентября 2020, 18:10  •  338 • Политика
Главе временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрею Климову пригрозили убийством с Украины. "Игнорировать их сегодня нельзя", - заявила член комиссии Ольга Ковитиди, говоря об угрозах в адрес сенатора.
Она отметила, что на сегодняшний день уже установлены имена, паспортные данные причастных к приготовлению преступных действий, целью которых было убийство руководителя нашей временной комиссии.
"И угроза это происходила с территории Украины", - подчеркнула Ковитиди.
Она добавила, что сенатор Климов достаточно воспитанный человек и предпочитает не упоминать об угрозах в свой адрес, однако "игнорировать их сегодня нельзя".
Сам же Климов сдержанно отметил, что компетентные органы знают об этих угрозах и всех причастных уже установили.
"Это, к сожалению, не первый случай в моей биографии. Боюсь, что не последний", - подытожил он.

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