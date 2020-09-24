"Игнорировать нельзя": Сенатору Климову пригрозили убийством с Украины

Она отметила, что на сегодняшний день уже установлены имена, паспортные данные причастных к приготовлению преступных действий, целью которых было убийство руководителя нашей временной комиссии.

"И угроза это происходила с территории Украины", - подчеркнула Ковитиди.

Она добавила, что сенатор Климов достаточно воспитанный человек и предпочитает не упоминать об угрозах в свой адрес, однако "игнорировать их сегодня нельзя".

Сам же Климов сдержанно отметил, что компетентные органы знают об этих угрозах и всех причастных уже установили.

"Это, к сожалению, не первый случай в моей биографии. Боюсь, что не последний", - подытожил он.