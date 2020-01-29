"Игнатьева понесло": Политолог объяснил поведение главы Чувашии ожиданием отставки

В разговоре с URA.RU Калачёв отметил, что это косвенно подтверждает поведение Игнатьева. "Возникает вопрос: Игнатьева понесло, поскольку он уже знал о грядущей отставке и ослабил самоконтроль или же это черты его личности? Я думаю, что здесь именно вопрос самоконтроля", - заявил политолог.

По мнению Калачёва, глава Чувашии мог решить, что нового срока ему все равно не увидеть, а реальный рейтинг не поднять, поэтому "расслабился". Калачёв считает, что немедленной отставки Игнатьева ждать не стоит, но такое решение может быть принято еще до голосования по поправкам в Конституцию.

В противном случае голосование может приобрести протестный характер, отметил собеседник агентства.

Напомним, возглавляющий Чувашию с 2010 года Игнатьев попал в центр скандала после публикации видеоролика с церемонии вручения ключей от пожарных машин сотрудникам МЧС. Глава республики решил подразнить сотрудника МЧС, заставив его попрыгать за ключами.