Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Опасные образцы военной техники попадают к террористам»: в Кремле заявили о нев...
Европейские элиты забыли уроки вековой давности
Это позор: Трамп и его главный противник объявлены "проектами Путина"
Евроукрия проваливается в Тёмные века (Руслан Осташко)
Главная / В мире

"Идёт война...": В США сымитировали ядерный удар по России. Несмотря на предыдущие заявления

24 февраля 2020, 08:54  •  137 • В мире
В США во время учений сымитировали ядерный удар по нашей стране. По сценарию учений, "идёт война с Россией" в Европе. США дают симметричный ответ на применение ядерного оружия малой мощности нашими войсками. Интересно, что до этого американцы заявляли, что не собираются размещать в Европе ядерные ракеты малой мощности.

"Небольшие учения"

Американцы устроили "небольшие учения" в Европе. Военные отрабатывали действия в случае ядерного удара со стороны России. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона, пишет РИА Новости.
По сценарию учений, "идёт война в Европе". Россия в какой-то момент бьёт ядерными ракетами малой мощности по европейским странам. "Россия решает ограниченно применить ядерное оружие малой мощности против объекта на территории НАТО", - говорится в описании. В результате США решают вмешаться и приходят на помощь. Приказ отдаёт министр обороны, а также президент страны.
Пентагон решает ответить ядерным ударом по России. Представитель военных США заявил, что отрабатывалось взаимодействие в случае "ядерного кризиса".
Интересно, что на днях в Пентагоне заявили, что не будут размещать в европейских странах ядерные ракеты малой мощности. Вашингтон пообещал дать "неядерный ответ", если Россия когда-нибудь нарушит договорённости. Однако учения на всякий случай провели. Скорее всего, речь шла о ракетах средней и меньшей дальности.

Выход из ДРСМД

Напомним, до этого США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Ещё в середине августа 2019 года министр армии США Райан Маккарти заявил во время выступления в Вашингтоне, что это позволит Штатам разрабатывать новое оружие, которое раньше попадало под запрет. По его словам, поскольку США вышли из ДРСМД, американские военные первым делом начали рассматривать, какие ракеты они теперь могут использовать. Маккарти отметил, что речь идёт о ракетах для нанесения точечных ударов и гиперзвуковом оружии.
Первые испытания оружия, ранее запрещённого по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, прошли в начале декабря 2019 года. Министерство обороны провело 12 декабря примерно в 08:30 по времени Тихоокеанского побережья лётное испытание баллистической ракеты наземного базирования в неядерной конфигурации с базы ВВС Ванденберг в штате Калифорния.
При этом США заявляют, что назрел "серьёзный разговор" о сокращении ядерных запасов. Правда, вместо приглашения к прямому диалогу Вашингтон избрал более сложный путь. Как заявил на выступлении в Атлантическом совете советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен, Америка вышла из "неэффективного Договора о РСМД". Вместе с этим президент Дональд Трамп "инвестирует" в Министерство обороны страны.
Американцы ждут, что это "может привести Россию и даже Китай за стол переговоров для серьёзного разговора о сокращении ядерного оружия". Причем, по расчётам О'Брайена, это может произойти уже в ближайшее время.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



137
Источник
Похожие новости
23 февраля 2020, 03:24
«Надуманные претензии»: как США обвиняют Россию в «нарушении» Договора по открытому небу
22 февраля 2020, 17:54
"Можно и удар получить": В Совфеде призвали американцев не испытывать терпение российских солдат в Сирии
23 февраля 2020, 09:54
Ракетно-ядерный экспорт: как США пытаются ограничить развитие российской оборонки
22 февраля 2020, 20:54
«Затевают опасную игру»: в МИД осудили учения США на случай ядерного удара России
24 февраля 2020, 08:39
«Прикрыть поражение НАТО в регионе»: как США и союзники наращивают военную активность в Арктике
23 февраля 2020, 23:09
"Пентагон спустил в унитаз примерно 715 млн "зелёных": В Сети отреагировали на потерю США оружия для Сирии
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 февраля 2020, 17:39
Сухопутные силы России вошли в Идлиб, где их ждали 7000 бойцов Эрдогана
18 февраля 2020, 19:39
"Русские, спасайте, убивают!": В Сирии толпа мирных жителей едва не растерзала американцев
20 февраля 2020, 04:09
"Крыса, вор, садист": Сотрудница "Эха Москвы" из США оскорбила силовиков России - соцсети
20 февраля 2020, 04:09
ВСУ потеряли опорный пункт в Донбассе - глава Минобороны Украины
19 февраля 2020, 02:09
США искали выгоду в деле MH17, но не смогли добить Россию: Версию "Бук" приходится ликвидировать
23 февраля 2020, 06:54
"Сына обезглавили": Единственный звонок матери показал ужас политики Турции в Идлибе - Поддубный
22 февраля 2020, 08:09
Турция попыталась сбить русский самолет в Сирии (Telegram. Обзор)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.