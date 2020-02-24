"Идёт война...": В США сымитировали ядерный удар по России. Несмотря на предыдущие заявления

"Небольшие учения"

Американцы устроили "небольшие учения" в Европе. Военные отрабатывали действия в случае ядерного удара со стороны России. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона, пишет РИА Новости.

По сценарию учений, "идёт война в Европе". Россия в какой-то момент бьёт ядерными ракетами малой мощности по европейским странам. "Россия решает ограниченно применить ядерное оружие малой мощности против объекта на территории НАТО", - говорится в описании. В результате США решают вмешаться и приходят на помощь. Приказ отдаёт министр обороны, а также президент страны.

Пентагон решает ответить ядерным ударом по России. Представитель военных США заявил, что отрабатывалось взаимодействие в случае "ядерного кризиса".

Интересно, что на днях в Пентагоне заявили, что не будут размещать в европейских странах ядерные ракеты малой мощности. Вашингтон пообещал дать "неядерный ответ", если Россия когда-нибудь нарушит договорённости. Однако учения на всякий случай провели. Скорее всего, речь шла о ракетах средней и меньшей дальности.

Выход из ДРСМД

Напомним, до этого США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Ещё в середине августа 2019 года министр армии США Райан Маккарти заявил во время выступления в Вашингтоне, что это позволит Штатам разрабатывать новое оружие, которое раньше попадало под запрет. По его словам, поскольку США вышли из ДРСМД, американские военные первым делом начали рассматривать, какие ракеты они теперь могут использовать. Маккарти отметил, что речь идёт о ракетах для нанесения точечных ударов и гиперзвуковом оружии.

Первые испытания оружия, ранее запрещённого по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, прошли в начале декабря 2019 года. Министерство обороны провело 12 декабря примерно в 08:30 по времени Тихоокеанского побережья лётное испытание баллистической ракеты наземного базирования в неядерной конфигурации с базы ВВС Ванденберг в штате Калифорния.

При этом США заявляют, что назрел "серьёзный разговор" о сокращении ядерных запасов. Правда, вместо приглашения к прямому диалогу Вашингтон избрал более сложный путь. Как заявил на выступлении в Атлантическом совете советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен, Америка вышла из "неэффективного Договора о РСМД". Вместе с этим президент Дональд Трамп "инвестирует" в Министерство обороны страны.

Американцы ждут, что это "может привести Россию и даже Китай за стол переговоров для серьёзного разговора о сокращении ядерного оружия". Причем, по расчётам О'Брайена, это может произойти уже в ближайшее время.