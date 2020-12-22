"Идёт какая-то имитация": Зеленского назвали "неудачником года" его же избиратели

Фонд "Демократические инициативы" имени Кучерива и Киевский международный институт социологии с 5 по 13 декабря провели опрос во всех регионах Украины (за исключением неподконтрольных Киеву территорий). Из 2004 человек 15% назвали Владимира Зеленского политиком года, 28% людей присвоили своему президенту звание неудачника года.

Владимир Олейник объяснил мнение сограждан. Во-первых, Зеленский обещал мир в Донбассе, а в результате эту тему он "заболтал". Перемирие вроде как есть, но стрелять продолжают ежедневно.

"Никакого продвижения в реализации политической части Минских соглашений. То есть идёт какая-то имитация", - произнёс политик в эфире радио Sputnik.

В ходе предвыборной кампании Зеленский пообещал, что при его президентстве украинцам не будет грозить повышение тарифов. В результате жители Донецка платят за кубометр газа 80 копеек, а жители всей Украины - 8 гривен. Первого декабря было очередной повышение, на этот раз на 35%, рассказал Олейник. На треть выросла стоимость электроэнергии.

С 1 января многие украинские пенсионеры останутся без пенсий. Им придётся выживать на так называемую государственную помощь. Деньги пойдут из украинского бюджета, но их там по факту нет. Чтобы пополнить бюджет, Киев должен занять примерно 60% от нужной ему суммы.

"Люди уже узнали, что в следующем году он (Владимир Зеленский. - Ред.) побеспокоился о власти - увеличил расходы на президента, на парламент, на кабмин. Они побеспокоились о силовом блоке - то, на чём они держатся… Поэтому в данном случае красную карточку народ показал", - объяснил Олейник.