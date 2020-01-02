"Идёт эмоциональная дискуссия": Глава "Нафтогаза" - о перспективе переговоров с "Газпромом" о закупке газа

Об этом глава НАК "Нафтогаз Украина" сообщил в ходе пресс-конференции, проходившей в Киеве 31 декабря.

"По этому вопросу идёт достаточно интенсивная и эмоциональная дискуссия среди украинского правительства и более широкого политикума. После её окончания, я думаю, мы сможем вернуться к этому вопросу. Пока что "Нафтогаз" такие переговоры не ведёт", - сказал Коболев.

По его словам, в подземных хранилищах Украины имеются достаточно серьёзные запасы газа, которые создавались на тот случай, если бы контракт на транзит через ГТС Украины не был бы подписан до 1 января 2020 года. Эти запасы дают возможность Киеву не импортировать в ближайшие месяцы газ в значительных объёмах. Тем не менее за первый квартал наступающего года Словакия поставит Украине 1 миллиард кубометров газа, который был законтрактован у крупных трейдеров Европы.

Напомним, 30 декабря, после пятидневных сложных переговоров, Москва и Киев подписали весь пакет документов, которые обеспечивают транзит российского газа через украинскую территорию в Европу с 1 января 2020 года.

Об этом Алексей Миллер сообщил в беседе с журналистами, отметив, что в Вене стороны смогли принять окончательные решения и прийти к договорённостям по сложным вопросам.

"Одновременно подписан целый комплект соглашений и контрактов, и эти договорённости действительно являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон", - заявил Миллер.

Все подписанные документы с 31 декабря 2019 года приобретают юридическую силу, обеспечивая тем самым транзит российского газа через Украину с 1 января 2020 года, подчеркнул глава "Газпрома".

В то же время в пакетном соглашении, которое подписано Москвой и Киевом 20 декабря, нет обязательств украинской стороны о закупке газа напрямую у "Газпрома".