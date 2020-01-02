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"Идёт эмоциональная дискуссия": Глава "Нафтогаза" - о перспективе переговоров с "Газпромом" о закупке газа
02 января 2020, 06:09 • 93 • В мире
В настоящее время между "Нафтогазом Украины" и российским "Газпромом" не ведутся переговоры о прямых закупках российского природного газа. "Идёт эмоциональная дискуссия в украинском правительстве", - заявил Андрей Коболев.
Об этом глава НАК "Нафтогаз Украина" сообщил в ходе пресс-конференции, проходившей в Киеве 31 декабря.
По его словам, в подземных хранилищах Украины имеются достаточно серьёзные запасы газа, которые создавались на тот случай, если бы контракт на транзит через ГТС Украины не был бы подписан до 1 января 2020 года. Эти запасы дают возможность Киеву не импортировать в ближайшие месяцы газ в значительных объёмах. Тем не менее за первый квартал наступающего года Словакия поставит Украине 1 миллиард кубометров газа, который был законтрактован у крупных трейдеров Европы.
Напомним, 30 декабря, после пятидневных сложных переговоров, Москва и Киев подписали весь пакет документов, которые обеспечивают транзит российского газа через украинскую территорию в Европу с 1 января 2020 года.
Об этом Алексей Миллер сообщил в беседе с журналистами, отметив, что в Вене стороны смогли принять окончательные решения и прийти к договорённостям по сложным вопросам.
Все подписанные документы с 31 декабря 2019 года приобретают юридическую силу, обеспечивая тем самым транзит российского газа через Украину с 1 января 2020 года, подчеркнул глава "Газпрома".
В то же время в пакетном соглашении, которое подписано Москвой и Киевом 20 декабря, нет обязательств украинской стороны о закупке газа напрямую у "Газпрома".
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