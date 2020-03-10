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"Идти на Россию войной не рискнёт даже самый невменяемый" - Витязева

10 марта 2020, 16:35  •  188 • Политика
Журналистка Юлия Витязева прокомментировала истерию в Сети по поводу предупреждения президента Владимира Путина врагам России и его объяснения про "можем повторить". "Идти на Россию войной не рискнёт даже самый невменяемый", - высказала мнение журналистка.
"Фраза Путина про "можем повторить" возбудила тех, кто уже ничего повторить не сможет, - заметила у себя в Telegram-канале журналистка Юлия Витязева. - Тех, кто разменял своё великое прошлое на мелкие подачки в настоящем и несбыточные мечты в будущем. Тех, кто предал своих дедов-прадедов ради ложного чувства гидности и навязанной западом стратегии "платить и каяться". Тех, кто стенает по невыпитому баварскому и ставит памятники преступникам и предателям. Тех, кто готов продать страну и продаться сам за пригоршню долларов и кто сейчас зарабатывает себе на жизнь тем, что нивелирует подвиг тех, благодаря кому он вообще родился".
Комментируя истерию диванных критиков и диванных же "великих стратегов", журналистка высказала мнение о том, что они-то в первом же реальном бою "побегут сдаваться в плен и записываться в полицаи". По мнению Витязевой, эти люди "действительно боятся".
"Ведь если момент "надо повторить" действительно настанет, то их трусость, настоятельность, бесполезность и пустословие станут очевидными, - высказала своё мнение Витязева. - В первую очередь для тех, кого они все это время обманывали".
По мнению журналистки, диванные "стратеги" как раз могут расслабиться и объяснила почему.
"Ведь Путин настолько "ничего не сделал", а Шойгу такой "непрофессионал", что идти на Россию войной не рискнёт даже самый невменяемый, - продолжила свою мысль Витязева. - Ибо инстинкт самосохранения присутствует даже у самых отчаянных русофобов".
По её мнению, главное, чтобы слова президента России "были услышаны там, куда они были адресованы и где правильно оценивают соотношения сил и перспективы".
Напомним, ранее в интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину" российский лидер сделал жёсткое предупреждение врагам нашей страны.
Советский Союз подвергся очень страшному, ужасному, непростительному нападению со стороны нацистской Германии, мы потеряли 27 миллионов человек, нет ни одной страны мира, которая понесла бы такую утрату. И если туда кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим, - подчеркнул президент. - Конечно, мы к этому никогда не стремились и стремиться не собираемся. И у российского руководства никогда не стоит вопрос таким образом. Если лозунг, о котором вы сказали, рассматривать именно с таких позиций, то достаточно вспомнить и Александра Невского: "Кто к нам с мечом придёт, от меча и погибнет".

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