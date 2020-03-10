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"Идти на Россию войной не рискнёт даже самый невменяемый" - Витязева
10 марта 2020, 16:35 • 188 • Политика
Журналистка Юлия Витязева прокомментировала истерию в Сети по поводу предупреждения президента Владимира Путина врагам России и его объяснения про "можем повторить". "Идти на Россию войной не рискнёт даже самый невменяемый", - высказала мнение журналистка.
"Фраза Путина про "можем повторить" возбудила тех, кто уже ничего повторить не сможет, - заметила у себя в Telegram-канале журналистка Юлия Витязева. - Тех, кто разменял своё великое прошлое на мелкие подачки в настоящем и несбыточные мечты в будущем. Тех, кто предал своих дедов-прадедов ради ложного чувства гидности и навязанной западом стратегии "платить и каяться". Тех, кто стенает по невыпитому баварскому и ставит памятники преступникам и предателям. Тех, кто готов продать страну и продаться сам за пригоршню долларов и кто сейчас зарабатывает себе на жизнь тем, что нивелирует подвиг тех, благодаря кому он вообще родился".
Комментируя истерию диванных критиков и диванных же "великих стратегов", журналистка высказала мнение о том, что они-то в первом же реальном бою "побегут сдаваться в плен и записываться в полицаи". По мнению Витязевой, эти люди "действительно боятся".
"Ведь если момент "надо повторить" действительно настанет, то их трусость, настоятельность, бесполезность и пустословие станут очевидными, - высказала своё мнение Витязева. - В первую очередь для тех, кого они все это время обманывали".
По мнению журналистки, диванные "стратеги" как раз могут расслабиться и объяснила почему.
"Ведь Путин настолько "ничего не сделал", а Шойгу такой "непрофессионал", что идти на Россию войной не рискнёт даже самый невменяемый, - продолжила свою мысль Витязева. - Ибо инстинкт самосохранения присутствует даже у самых отчаянных русофобов".
По её мнению, главное, чтобы слова президента России "были услышаны там, куда они были адресованы и где правильно оценивают соотношения сил и перспективы".
Напомним, ранее в интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину" российский лидер сделал жёсткое предупреждение врагам нашей страны.
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