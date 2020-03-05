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"Идлиб - передовой плацдарм": Асад назвал следующую цель армии Сирии

05 марта 2020, 02:35  •  33 • Политика
Президент Сирии Башар Асад рассказал о стратегических планах сирийской армии. Идлиб считается в стране передовым плацдармом. После него войска двинутся в восточные районы страны.
По словам Башара Асада, требуется освободить восточные районы страны от боевиков, но это может произойти только после освобождения Идлиба. Именно эта мухафаза сейчас является "первоочередной задачей с военной точки зрения". Сирийский президент пояснил: ему очевидно, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на Идлиб "бросил все силы" и сделал это "по указке американцев". Из-за чего вектор движения на восток и назван следующим шагом сирийской армии.
"Я неоднократно говорил, что Идлиб, с военной точки зрения, - это передовой плацдарм и они приложили все силы, чтобы воспрепятствовать его освобождению, чтобы мы не смогли двигаться на восток", - подчеркнул Асад в беседе с журналистами телеканала "Россия-24".
Он добавил, что с людьми в восточных районах есть постоянный контакт. Это делается для того, чтобы не вести параллельную войну на двух территориях. По словам Башара Асада, на востоке "американская оккупация" вызывает у людей лишь негативные эмоции: негодование, гнев и раздражение.

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