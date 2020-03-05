"Идлиб - передовой плацдарм": Асад назвал следующую цель армии Сирии

По словам Башара Асада, требуется освободить восточные районы страны от боевиков, но это может произойти только после освобождения Идлиба. Именно эта мухафаза сейчас является "первоочередной задачей с военной точки зрения". Сирийский президент пояснил: ему очевидно, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на Идлиб "бросил все силы" и сделал это "по указке американцев". Из-за чего вектор движения на восток и назван следующим шагом сирийской армии.

"Я неоднократно говорил, что Идлиб, с военной точки зрения, - это передовой плацдарм и они приложили все силы, чтобы воспрепятствовать его освобождению, чтобы мы не смогли двигаться на восток", - подчеркнул Асад в беседе с журналистами телеканала "Россия-24".

Он добавил, что с людьми в восточных районах есть постоянный контакт. Это делается для того, чтобы не вести параллельную войну на двух территориях. По словам Башара Асада, на востоке "американская оккупация" вызывает у людей лишь негативные эмоции: негодование, гнев и раздражение.