"Идите вы все…": Неудобный вопрос вызвал истерику Саакашвили в прямом эфире

Экс-президент Грузии и глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили вышел из себя в прямом эфире после вопроса о практических результатах его реформ. Инцидент случился во время онлайн-конференции с представителями украинского бизнеса.

Саакашвили с ходу заявил, что ему не нравятся такие вопросы, а потом и вовсе начал посылать всех к чёрту. Также глава Национального совета реформ Украины предложил украинцам, ожидающим реформ, самим заняться делом.

"Надоело мне это… Сами делайте дела, шевелите руками, в ваших руках всё!" - вспылил Саакашвили.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии руководителем Национального совета реформ. Назначение вызвало дипломатический скандал с Грузией, так как там экс-президент находится в розыске по целому ряду уголовных дел.