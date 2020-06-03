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"Идите вы все…": Неудобный вопрос вызвал истерику Саакашвили в прямом эфире

03 июня 2020, 20:55  •  135 • Политика
Саакашвили отказался отвечать на вопрос о результатах на новом посту и несколько раз послал всех к чёрту. Истерика главы Национального совета реформ Украины произошла в прямом эфире онлайн-конференции с представителями бизнеса.
Экс-президент Грузии и глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили вышел из себя в прямом эфире после вопроса о практических результатах его реформ. Инцидент случился во время онлайн-конференции с представителями украинского бизнеса.
Саакашвили с ходу заявил, что ему не нравятся такие вопросы, а потом и вовсе начал посылать всех к чёрту. Также глава Национального совета реформ Украины предложил украинцам, ожидающим реформ, самим заняться делом.
"Надоело мне это… Сами делайте дела, шевелите руками, в ваших руках всё!" - вспылил Саакашвили.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии руководителем Национального совета реформ. Назначение вызвало дипломатический скандал с Грузией, так как там экс-президент находится в розыске по целому ряду уголовных дел.

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