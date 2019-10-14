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"Идите вы... в отставку!" Посетившего концерт неонацистов премьера Украины уличили в некомпетентности
14 октября 2019, 22:09 • 49 • Политика
Пришедшего на концерт неонацистов премьера Украины уличили в некомпетентности. Это связано с его неубедительными оправданиями в соцсетях. "Идите вы... в отставку!" - посоветовали политику в Сети.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не увидел ничего плохого в посещении концерта неонацистов. Об этом пишет "Взгляд".
13 октября премьер-министр побывал на концерте ультраправой группы "Сокира Перуна". Организатором мероприятия выступил неонацист Андрей Медведько, которого обвиняют в убийстве журналиста Олеся Бузины.
Украинский премьер не только присутствовал на концерте, но и выступил перед аудиторией, состоящей из радикалов. Что характерно, на сцене фоном висела неонацистская символика.
Как утверждает сам Гончарук, он якобы не имеет никакого отношения к концерту, не слушал его и не знал, кто выступает. А речь идёт о работе "движения ветеранов", которому он не может диктовать, какие песни петь.
Премьер также обвинил СМИ в "неуместной политизации".
"Я не разделяю человеконенавистнической идеологии - ни нацизма, ни фашизма, ни коммунизма", - заявил он в Facebook.
Впрочем, читатели не поверили в версию премьера, вновь призвав к отставке некомпетентного управленца.
"Это прелестно. Вы на самокате прикатили?" - иронично поинтересовались в Сети.
"Идите вы... в отставку! Фото, которые размещают ваши новые поклонники, красноречиво говорят о том, что именно вы "не разделяете". Премьер не может не знать, куда он идёт и кто там будет выступать", - заявил один из комментаторов.
"Мистер премьер. Если вы хотите сказать, что при наличии команды референтов, помощников, консультантов, секьюрити (не хотите озвучить их количество и издержки на содержание, кстати?) вы были не в курсе, с кем и на фоне чего позировали, - может, пора расписаться в неспособности организовать даже работу собственного аппарата и способности набрать квалифицированные кадры?" - добавил другой.
Фото: facebook.com/PMHoncharuk
Фото: facebook.com/PMHoncharuk
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