"Идите туалеты убирать": Украинский политолог пожаловался Соловьёву, как майдан обманули с Евросоюзом

В эфире "Вечера с Владимиром Соловьёвым" украинский политолог Василь Вакаров признал, что самая страшная вещь сейчас - это убыль населения Незалежной.

"Послушайте, да нас через 5 - 10 лет останется 10 - 12 миллионов людей, - воскликнул Вакаров. - Получается, что господин Зеленский говорил: "Нас 65 миллионов, и я сделаю всё, чтобы мы приезжали сюда". А на самом деле это блеф. Блеф открывается как? Он говорит: "Нет, я вам готов дать второе гражданство". А знаете, зачем второе гражданство? Мы говорим о рынке земли. Нет иностранцев на рынке земли. Нельзя иностранцам покупать сейчас".



Если же купить, по словам Вакарова, второе гражданство, то можно стать землесобственником.

"Это какое-то шулерство происходит, вот оно, вот здесь, - возмутился эксперт. - Это плохо. Я прав, и это плохо, что я прав. Потому что мы же не такого хотели".



Ведущий Владимир Соловьёв заметил, что это логично, и поинтересовался, разве не об этом кричали на майдане.

"Мы хотели другого. Но мы же не знали, что нас вот так будут втягивать в Евросоюз: идите работайте, идите мусор убирать, идите ремонтировать улицы, идите туалеты убирать. Мы же по-другому думали", - пожаловался Вакаров.



Соловьёв в свою очередь напомнил, что украинцы воспринимали безвиз как святую возможность.

"Вячеслав Николаевич (Ковтун) стоял и говорил с паспортом: а всё, безвиз у меня, я теперь штрудель - в Вене, Моцарт - и вот это всё. Кстати, Моцарт не австриец, а вот Гитлер - да. Но главная-то проблема в чём состоит? Что это и есть украинская идея. Это главный вопрос, который мы задаём всё время. Украина, она о чём? Выясняется, что ваша главная идея - свалить из вашей страны. Поэтому сейчас у вас есть возможность реализовать свою мечту. Свалить из вашей страны. Так, может, пусть эти 100 - 200 человек, которые управляют, свалят?" - задал вопрос Соловьёв.