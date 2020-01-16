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"Идиоты": Bloomberg раскрыл нелицеприятную для Lion Air переписку в Boeing до катастрофы с индонезийским самолётом

16 января 2020, 08:09  •  67 • В мире
Bloomberg раскрыл детали внутренней переписки сотрудников компании Boeing, которая происходила до катастрофы с индонезийским самолётом. В ней работники корпорации весьма нелицеприятно отзывались о пилотах Lion Air. "Идиоты", - не удержался от едкой характеристики лётчиков один из сотрудников Boeing.
"Индонезийский Lion Air подумал о том, чтобы провести тестирование на тренажёрах перед полетом на Boeing 737 Max, но отказался от этой идеи после того, как производитель самолётов убедил их в 2017 году, что в этом нет необходимости", - об этом со ссылкой на людей, знакомых с данным вопросом и внутренними коммуникациями компании, сообщает Bloomberg.
Агентство также раскрыло некоторые детали внутренней переписки сотрудников компании Boeing, которая происходила до катастрофы с индонезийским самолётом. В ней работники корпорации, судя по тексту, весьма нелицеприятно отзывались о пилотах Lion Air. Неотредактированные выдержки предоставил Комитет по транспорту и инфраструктуре.
"Теперь чёртову Lion Air может понадобиться сим, чтобы летать на Max, и, возможно, из-за их собственной глупости. Я пытаюсь понять, как открутить это сейчас! Идиоты", - написал один из сотрудников Boeing в июне 2017-го.
"ЧТО, F% $ & !!!! Но их сестринская авиакомпания уже летает на нём!" - отозвался на это его коллега. Журналисты отметили, что речь во втором случае шла о Malindo Air, авиакомпании базирующейся в Малайзии.
Напомним, крушение индонезийского Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air произошло в октябре 2018 года. На борту в тот момент находились 181 пассажир и 8 членов экипажа. Все они погибли в результате авиакатастрофы. Обломки самолёта были обнаружены в Яванском море в 13 километрах от западного побережья острова Ява.

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