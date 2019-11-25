"Идиот... Это мы поняли ещё по Иловайску": Даже после разоблачения вброса в Киеве идут "унитазные споры"

Начальник Генштаба Украины Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак в интервью "Укринформу" в Брюсселе заявил, что корабли, возвращённые Киеву Россией, были "просто разграблены мародёрами". И состояние, в котором они вернулись, "не подлежит военной логике".

Интересно, что свои громкие заявления Хомчак делает уже после того, как истеричные заявления Киева о мародёрах были разоблачены. Как оказалось, иллюстрации разграбления, которые ранее предоставили украинские представители, не выдерживают критики. Официальные лица просто показали следы разрушений на кораблях, которые случились еще после навала российскими сотрудниками ФСБ в ходе керченской провокации. Когда сами же украинцы нарушили международное законодательство, зайдя на территорию России.

Ни для кого не секрет, что ещё до того, как украинское моряки были переданы Россией Киеву, Москва предлагала партнёрам забрать свои корабли в рамках действующего законодательства. Однако Киев отказывался, а теперь пытается сделать шоу на "унитазных спорах". Термин появился после совсем уж смешных заявлений украинцев о том, что с кораблей пропали унитазы и даже "трусы б/у".

"Эта музыка будет вечной. А Хомчак - идиот. Но это мы поняли ещё по Иловайску", - комментирует ситуацию журналистка Юлия Витязева в своём личном телеграм-канале.

Надо сказать, омерзительными претензии Киева после возвращения кораблей считает и военный эксперт Александр Жилин, о чём он заявил в эфире радио Sputnik.

"...получается, что мы им все вернули, а они начинают устраивать скандалы на ровном месте, фактически стараясь обгадить Россию на информационном поле", - подчеркнул Жилин.

Проблема вся в том, что Киев - это мошенники, продолжает Жилин. А значит, мы должны понимать, что их реакция будет такой и в будущем, поскольку неблагодарные люди всегда так себя ведут.