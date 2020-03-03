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"Идиот, это - Рублёвка!": Соловьёв "умыл" Ковтуна за "страдания русского народа"
03 марта 2020, 17:35 • 119 • Политика
Телеведущий Владимир Соловьёв в своей авторской программе в прямом эфире "умыл" украинского эксперта Вячеслава Ковтуна, собирающего "страдания русского народа" в Жуковке. В ответ на слова гостя в студии о стоимости подключения газа в посёлке телеведущий прямо заявил: "Идиот, это - Рублёвка!"
В прямом эфире авторской программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" украинский политический эксперт Вячеслав Ковтун внезапно заявил, что он собирает "страдания русского народа". В качестве примера таковых он привёл стоимость подключения газа в посёлке Жуковка.
"Я собираю страдания русского народа, доказательства. Был в Жуковке. Там у простых людей подключить газ стоит 1 миллион рублей", - объявил Ковтун под смех присутствующих гостей в студии.
"Вячеслав Николаевич, ты знаешь, где эта Жуковка?" - поинтересовался у него в ответ Соловьёв.
"Да, Подмосковье", - ответил тот.
"Идиот, это - Рублёвка!" - "умыл" гостя телеведущий.
"Нет, это другая Жуковка", - попытался было поспорить с ним украинский эксперт, однако Соловьёв только забросал его вопросами и вогнал в ступор.
"Кто вас пустил в элитный посёлок? Ваши друзья-олигархи? Вы к кому ездили в Жуковку?" - поинтересовался Соловьёв.
"К людям", - попытался оправдаться Ковтун.
"К каким людям?" - допытывался у него ведущий.
"К русским людям", - скромно ответил украинский гость.
"Это там засели украинские олигархи из банды Януковича, своровавшие деньги? - продолжил атаку ведущий. - Ты у кого там был? Давай проверим, к кому там нельзя подключить? Выгоним его из нашей родины. У кого в хоромах-то был? По Жуковке он гулял, собирал "страдания русского народа". И как? Фуа-гра не лезет в рот? Икрой рухнул бутерброд? А то, что подключение у нас дорого, я об этом регулярно говорю и по радио".
А после отметил, что вопрос в другом: "А у вас (на Украине. - Ред.) сколько это стоит?"
"А у нас всё уже подключили", - нашёлся с ответом Ковтун.
В ответ другой гость в студии - экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров - предложил Ковтуну перестать собирать "страдания русского народа", а заниматься сказками, легендами, тостами: "Тебе это понравится".
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