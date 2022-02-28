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"Иди на переговоры!": Украинские пользователи обрушились на Зеленского
28 февраля 2022, 18:00 • 404 • Политика
Украинские интернет-пользователи обрушились с жёсткой критикой на своего президента Владимира Зеленского за то, что тот занимается самопиаром и пропагандой, вместо того чтобы договариваться о мире. "Иди на переговоры!" - потребовали они.
Владимир Зеленский в понедельник обнародовал в своём аккаунте в Instagram страницу британского таблоида Daily Mail, где говорится о боях за Киев. Президент заявил, что "весь мир знает правду и поддерживает нас". Пост, который должен был вдохновить украинцев, возымел обратный эффект. Украинские интернет-пользователи ещё сильнее разозлились на Зеленского, который рассуждает о поддержке Запада, когда должен делать всё для прекращения военных действий, пишет портал "Народные новости".
- отметил один из пользователей.
- возмутился другой комментатор.
Кто-то в комментариях отметил, что весь мир знает и то, что украинская армия делала в Донбассе на протяжении восьми лет. Зеленскому тут же напомнили, как совсем недавно украинские силовики обстреляли школу в Донецке, убив двух учительниц.
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