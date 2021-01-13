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"Иди-ка назад, не нужен": Навального подвёл Трамп? Раскрыта возможная причина возвращения блогера
13 января 2021, 17:20 • 150 • Политика
Алексея Навального подвёл президент США Дональд Трамп? Раскрыта возможная причина возвращения блогера в Россию. Её озвучил Владимир Соловьёв. Он предположил, что "берлинского пациента" попросту "выбросили" иностранные кураторы: "Иди-ка назад, не нужен".
Телеведущий Владимир Соловьёв отреагировал на новость о возвращении Алексея Навального в Россию. Своё мнение по этому поводу он высказал в комментарии для канала Царьград.
О своём намерении блогер объявил лично на странице в Instagram. Он уточнил, что прилетит из Германии в воскресенье рейсом "Победы", и призвал сторонников встречать его на родине.
Собеседник "Первого русского" заметил, что Навальный пока по-прежнему остаётся гражданином РФ. Соответственно, на него распространяются законы, действующие в нашей стране. К нему между тем как раз есть претензии - у правоохранительных органов и судебной системы.
Он, кроме того, не исключил, что Навальный больше не сможет рассчитывать на всестороннюю поддержку Запада. По его мнению, блогер, возможно, потому и возвращается - его просто "выбросили" иностранные кураторы.
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