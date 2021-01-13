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"Иди-ка назад, не нужен": Навального подвёл Трамп? Раскрыта возможная причина возвращения блогера

13 января 2021, 17:20  •  150 • Политика
Алексея Навального подвёл президент США Дональд Трамп? Раскрыта возможная причина возвращения блогера в Россию. Её озвучил Владимир Соловьёв. Он предположил, что "берлинского пациента" попросту "выбросили" иностранные кураторы: "Иди-ка назад, не нужен".
Телеведущий Владимир Соловьёв отреагировал на новость о возвращении Алексея Навального в Россию. Своё мнение по этому поводу он высказал в комментарии для канала Царьград.
О своём намерении блогер объявил лично на странице в Instagram. Он уточнил, что прилетит из Германии в воскресенье рейсом "Победы", и призвал сторонников встречать его на родине.
Собеседник "Первого русского" заметил, что Навальный пока по-прежнему остаётся гражданином РФ. Соответственно, на него распространяются законы, действующие в нашей стране. К нему между тем как раз есть претензии - у правоохранительных органов и судебной системы.
Поэтому, как любого другого гражданина Российской Федерации в этой ситуации, его ожидает справедливый суд. Навальный, однако, просто к этому не привык. Он привык к тому, что ему всегда выказывают некое специальное отношение. Теперь блогеру предстоит тихо, спокойно предстать перед законом. Ответить на вопросы. Там же много дел возбуждено. Есть долги по старым делам. Так что ему много чего надо сделать в России, - подчеркнул журналист.
Он, кроме того, не исключил, что Навальный больше не сможет рассчитывать на всестороннюю поддержку Запада. По его мнению, блогер, возможно, потому и возвращается - его просто "выбросили" иностранные кураторы.
После того как Навальный не разделил восторги по поводу истории с Трампом и Twitter, он моментально из мультифюрера превратился всего лишь в диссидента для немецкой и американской прессы. Так что, может, и в Россию возвращается лишь потому, что "злые люди" сказали ему: не, мужик, ты не такой, иди-ка назад, не нужен… - предположил Соловьёв.

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