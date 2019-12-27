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"Иди еще пять лет баллы зарабатывай": Милое видео с енотами неожиданно связали с пенсионной реформой
27 декабря 2019, 03:54 • 41 • В мире
В Сеть выложили милое видео, на котором мужчина из США пытается выгнать из своей постройки нескольких енотов. Он осторожно трогает животных палкой, но они лишь забиваются в угол, залезают друг на друга и отказываются уходить. В комментариях на сайте Pikabu придумали много забавных версий, на что это похоже. Некоторые пользователи писали, что так их выпроваживают из дома на работу каждый день, или так хозяева прощаются с нежеланными гостями. Один из комментаторов написал, что это похоже на пенсионную реформу в России: когда хочешь отдохнуть в старости, а "тебя палкой из дома - иди ещё пять лет баллы зарабатывай".
В интернет выложили забавное видео. Запись появилась на сайте Pikabu. Житель США обнаружил у себя в постройке много енотов. Животные упорно не хотят уходить, хотя хозяин пытается выгнать их палкой. На записи, которая длится две минуты 30 секунд, мужчина осторожно трогает енотов палкой и пытается направить их к двери. Но еноты лишь забиваются в угол, забираются друг на друга и отказываются уходить.
В комментариях выдвинули много забавных объяснений ситуации. Некоторые написали, что так по утрам собираются на работу, а их выталкивают из дома.
"Дальние родственники из [брань], которые приехали посмотреть город на недельку, а уже живут полгода в твоей квартире", - прокомментировал пользователь Mixonec.
"Похоже на пенсионную реформу: только приготовился отдыхать в 70, а тебя палкой из дома - "иди ещё пять лет баллы зарабатывай", - написал другой комментатор.
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