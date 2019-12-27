"Иди еще пять лет баллы зарабатывай": Милое видео с енотами неожиданно связали с пенсионной реформой

В интернет выложили забавное видео. Запись появилась на сайте Pikabu. Житель США обнаружил у себя в постройке много енотов. Животные упорно не хотят уходить, хотя хозяин пытается выгнать их палкой. На записи, которая длится две минуты 30 секунд, мужчина осторожно трогает енотов палкой и пытается направить их к двери. Но еноты лишь забиваются в угол, забираются друг на друга и отказываются уходить.

В комментариях выдвинули много забавных объяснений ситуации. Некоторые написали, что так по утрам собираются на работу, а их выталкивают из дома.

"Дальние родственники из [брань], которые приехали посмотреть город на недельку, а уже живут полгода в твоей квартире", - прокомментировал пользователь Mixonec.

"Похоже на пенсионную реформу: только приготовился отдыхать в 70, а тебя палкой из дома - "иди ещё пять лет баллы зарабатывай", - написал другой комментатор.