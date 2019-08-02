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"Идея провокационного характера, принятая под давлением": МИД раскритиковал решение о расследовании атак в Идлибе
02 августа 2019, 02:54 • 18 • В мире
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш создал комиссию, задачей которой стало расследование атак на гражданские объекты в сирийской провинции Идлиб. Фактическими инициаторами этого расследования стали США, Британия, Франция, Германия и ряд других стран. В МИД России это решение назвали "идеей провокационного характера".
В официальном комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, отмечается, что создание подобной комиссии может быть использовано для того, чтобы возвести очередные препятствия на пути политического урегулирования в Сирии.
В МИД также подчеркнули, что эта "идея провокационного характера" был принята Гуттеришем "под давлением", поскольку ее продвигали именно те страны, которые наиболее враждебно относятся к официальному Дамаску, а также тем усилиям, которые прикладывает Россия для уничтожения террористической угрозы на территории Сирии.
Также в ведомстве отметили, что инициаторы этого расследования не очень представляют, как оно будет проводиться. Дело в том, что Идлибская зона деэскалации по большей части находится под контролем у террористических групп. В связи с этим российское дипведомство выразило опасение, что и в этот раз могут быть названы "достоверными" такие источники, как пресловутые "Белые каски".
Ранее постоянный представитель России в ООН Василий Небензя обрушился с резкой критикой на заместителя генсека всемирной организации Марка Лоукока, который замалчивает правду о ситуации в сирийской провинции Идлиб. Лоукок заявил о том, что российские и сирийские военные якобы устроили при помощи бомбардировок бойню в Идлибе, что спровоцировало эскалацию конфликта.
По мнению заместителя генсека ООН, Москва использует тактику "выжженной земли". Однако Небензя указал на то, что в регионе действуют радикальные группировки сирийских боевиков, которые регулярно устраивают вылазки.
Марк Лоукок умолчал о том, сколько человек погибло от рук террористов. Поэтому ему стоит лучше проверять информацию и опираться на достоверные данные, считает российский дипломат.
Как сообщает 360.tv, в полночь на 2 августа в Идлибе вступает в силу соглашение о прекращении огня. Ранее оно было достигнуто между сирийской армией и рядом вооруженных группировок, действующих в этой провинции на основании меморандума, подписанного в Сочи.
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