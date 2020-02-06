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"Идея об изоляции России неверна": Спецпредставитель Макрона подвёл итоги санкционной политики

06 февраля 2020, 14:39  •  113 • В мире
Спецпредставитель президента Франции Эммануэля Макрона Жан-Пьер Шевенман подвёл итоги санкционной политики. Спецпредставитель Макрона заявил, что "идея об изоляции России, на мой взгляд, неверна". Французский политик сказал, что Россия только сделала успехи в экономике и обратилась к другим партнёрам.
Спецпредставитель президента Франции Эммануэля Макрона Жан-Пьер Шевенман рассказал, к чему на самом деле привела санкционная политика в отношении России, которую проводили некоторые западные страны. Он заявил, что идея об изоляции России оказалась неверной.
"Мы можем сказать, что санкции не помешали росту российской экономики", - заявил он на заседании комиссии сената Франции по иностранным делам, обороне и вооружённым силам, передаёт РИА Новости.
Шевенман отметил: это привело к тому, что теперь Россия обратилась к азиатским странам и не только. Наша страна укрепляет сотрудничество с Китаем, Индией, Японией, Вьетнамом, Индонезией, Турцией. России удалось "перераспределить свою международную торговлю", считает спецпредставитель президента Макрона.
Напомним, что санкции стали вводить с 2014 года страны Европы и США под разными предлогами. В последний раз тему санкций активно поднимали из-за строительства газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". На днях издание Handelsblatt со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне сообщили о том, что Конгресс США уже в феврале или марте якобы может принять очередной пакет санкций против "Северного потока - 2". По предварительным данным, новые рестрикции планируется направить против инвесторов и компаний, принимающих газ по газопроводу.
В США активно выступают против строительства российского газопровода, пытаясь заверить европейцев в том, что это якобы политический проект, который сделает Европу зависимой от России. Эксперты связывают это с желанием Вашингтона продавать европейским странам свой СПГ, который, по подсчётам, будет обходиться Старому Свету дороже российского голубого топлива.

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