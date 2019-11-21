"Идея не нова": В России ответили на притязания НАТО на космос

НАТО признало космос одной из сфер своей деятельности, сообщил генсекретарь альянса Йенс Столтенберг. На его слова отреагировали в Совете Федерации России. С заявлением выступил российский сенатор Олег Морозов.

Он отметил, что идея переноса гонки вооружений в космос сама по себе не нова. Однако есть вопросы в политических решениях. И главный из них - насколько стратеги НАТО готовы на эти недешёвые действия.

"Думаю, что НАТО не снимает с себя возможности переноса гонки вооружений в космос", - отметил Морозов в интервью RT.

Вместе с тем он подчеркнул, что в настоящее время в мире не существует таких сфер, где бы можно было быстро и легко получить одностороннее преимущество над реальным соперником. И космос не является исключением.