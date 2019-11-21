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"Идея не нова": В России ответили на притязания НАТО на космос

21 ноября 2019, 09:54  •  52 • Политика
В Совфеде оценили признание космоса новой оперативной сферой НАТО. "Сама по себе эта идея не нова. Но есть вопрос в политических решениях", - заявил сенатор Олег Морозов.
НАТО признало космос одной из сфер своей деятельности, сообщил генсекретарь альянса Йенс Столтенберг. На его слова отреагировали в Совете Федерации России. С заявлением выступил российский сенатор Олег Морозов.
Он отметил, что идея переноса гонки вооружений в космос сама по себе не нова. Однако есть вопросы в политических решениях. И главный из них - насколько стратеги НАТО готовы на эти недешёвые действия.
"Думаю, что НАТО не снимает с себя возможности переноса гонки вооружений в космос", - отметил Морозов в интервью RT.
Вместе с тем он подчеркнул, что в настоящее время в мире не существует таких сфер, где бы можно было быстро и легко получить одностороннее преимущество над реальным соперником. И космос не является исключением.

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